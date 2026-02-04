對愛馬仕是真愛 李貞秀財產申報柏金、凱莉名包全入列

民眾黨不分區立委李貞秀（右1），昨日宣誓就職，被發現腳下純白皮鞋是法國名牌愛馬仕（Hermès）。（鏡報李智為）

民眾黨不分區立委、中配李貞秀昨（3日）宣示就任，除了引發國籍爭議外，李現身立院時，一襲白上衣、綠色花褲搭配腳上高單價名牌鞋，也成為媒體焦點。昨日的媒體報導。李貞秀腳上的純白皮鞋，是要價近新台幣4萬元的法國名牌愛馬仕（Hermès）。而今日本刊在查詢監院財產申報時，更發現新任立委的李貞秀，對品牌愛馬仕是「真愛」，在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」的申報的11個品項中，就有6項是愛馬仕。

民眾黨不分區立委排名第15名的李貞秀，2024年參選時就依法進行財產申報，本刊取得的李貞秀財產申報中，她所列出的「珠寶、古董、字畫及其他」11項清單，總價值2,399,732元，其實包含31萬元的「CARTIER豹鑽項鏈」、28萬元的「CHAUMET JOSEPHINE」鑽石項鏈、39.2萬元的「VAN CLEEF&ARPELS」飾品、37.6萬元的「勞力士手錶」及33.86萬元的「CHANEL 2.55包款」外，更有6項是愛牌愛馬仕，顯見她對愛馬仕情有獨鐘。

李貞秀所列「珠寶、古董、字畫及其他」11項清單，有6項是愛馬仕（紅圈處）。

本刊調查，李貞秀申報的6項愛馬仕品項分別為：49.8萬元的柏金包、23萬元的Bolide3手袋、25萬元LINDY 26兩用包、49.8萬元的KELLY 25兩用包、29.7萬的CONSTANCE 24斜背包及25萬元的JIGE ELAN晚宴包。

李貞秀來自中國湖南，因為婚姻嫁來台灣，已在台生活超過30年，儘管在先前被問到財產申報時，李貞秀表示自己的每一分錢都是合法賺得，愛美是女生的正當權利。李貞秀就職立委不到2天，繼國籍問題後，一身高單價精品名牌，也在政壇掀起一波討論。

