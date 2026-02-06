對戰劉建國！獲國民黨提名角逐雲林縣長 張嘉郡：全力以赴打贏選戰

針對正式被國民黨雲林縣黨部通過提名參選雲林縣長，國民黨立委張嘉郡今天（6日）表示，自己會全力以赴，打贏年底選戰。（資料照片／李智為攝）

國民黨雲林縣黨部今天（6日）正式通過提名藍委張嘉郡代表國民黨參選2026雲林縣長。對此，張嘉郡表示，自己未來會在現任縣長張麗善過去7年奠定的基礎之上持續加速前進，並且全力以赴，帶領國民黨的選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。

針對今天正式被國民黨雲林縣黨部通過提名參選下一屆雲林縣長，張嘉郡表示，她感謝縣黨部主委簡明欽的肯定，也感謝黨部委員們的支持，她會全力以赴，帶領國民黨的選將，並串連友黨，一起打贏年底的這場選戰。

張嘉郡指出，雲林縣長張麗善過去7年的努力與貢獻，她相信鄉親們都看在眼裡，她過去2年在立法院，也積極配合縣政團隊的運作，協助地方爭取中央建設與經費，非常了解雲林過去7年的施政方向，未來會在張麗善奠定的基礎之上持續加速前進。

張嘉郡說，她會持續勤走基層、傾聽民意，了解20鄉鎮市的需求，未來會逐步提出讓民眾有感的政見，徹底讓雲林脫胎換骨。



