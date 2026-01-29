對戰柯建銘！蔡其昌表態登記參選總召：回應大家的信任與期待

民進黨立院黨團啟動黨團改選作業，黨團總召柯建銘才表態將力拼連任，立委蔡其昌今（29）日便在社群表態參選總召，表示在大家的勸進與鼓勵之下，決定站出來登記，以此回應大家的期待與信任，同時也期盼朝野的討論回到理性與溝通。

蔡其昌於社群發文寫道，這段時間陸續收到許多黨內前輩、基層同志與朋友的關心與鼓勵，希望自己能在這個階段多分擔一些責任，他表示，自己對每一份信任與期待都放在心上，也心懷感謝，但也坦言自己並不是習慣談論位置或角色的人，「對我來說，任何工作都更像是一段陪伴的過程，在不同的崗位上，都要把人民賦予的工作做好」，也正因如此，自己在面對大家的勸進其實思考許久。

蔡其昌提到，民進黨走到今天，靠的是一代代前輩的努力與付出，前輩的經驗與堅持都是重要的資產，而年輕世代的投入與承擔，則是政黨繼續前進的力量。他認為，在不同階段，有不同的人在不同的位置承擔，這是自然也值得珍惜的。

「在大家的勸進與鼓勵之下，我選擇站出來登記」，蔡其昌強調，這個決定不是出於競逐，而是希望回應大家的信任與期待，希望能夠更團結、更有共識，所以無論結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行，「對我來說，最重要的不是個人的角色，而是我們能不能一起，把國家照顧好，把該做的事做好」。

蔡其昌也說，當前朝野確實緊繃，社會也承受極大的對立，但他始終相信，立場可以不同，但對國家的責任不該有距離。如果有機會承擔這份責任，期盼朝野的討論回到制度、回到理性與溝通，回到人民真正關心的事務上。

