對戰賴瑞隆 柯志恩：面臨狼群圍攻 不能再當「善良的淑女」

國民黨立委柯志恩16日北上立法院，碰到多位剛結束初選的民進黨立委，向他們握手寒暄。她強調，後續面對綠營的圍攻，自己不會再當「善良的淑女」。（本報資料照片）

民進黨縣市長提名初選民調落幕，高雄由立委賴瑞隆勝出，對此，身為年底大選對手的國民黨立委柯志恩16日北上立法院處理國會事務，碰到多位剛結束初選的民進黨立委，向他們握手寒暄，柯志恩表示，現在暫時先禮後兵，後續面對綠營的圍攻，自己不會再當「善良的淑女」。

柯志恩表示，星期五院會朝野立委都會碰面，她16日遇到剛結束初選的民進黨立委時，跟他們說「辛苦了！」這次綠營初選，高雄相較台南沒有刀刀見骨，但檯面下也是暗潮洶湧、競爭激烈。雖然台南初選結果讓「德意志」受挫，但以民進黨和新潮流的狠勁，絕不會輕鬆放過高雄這一仗。

柯志恩指出，很多人提醒她，過去國民黨在選舉過程中吃了許多悶虧，因此千萬不要相信「君子之爭」。她強調，自己心中有數，也已經做好直球對決的應戰準備。今暫時「先禮後兵」，後續即將面臨狼群圍攻、暗箭亂射，她不能再當「善良的淑女」。

