對戰鍾東錦！陳品安揭優勢有望突圍

▲陳品安笑稱，「我每天晚上都覺得自己會贏」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 民進黨今（26）日召開中執會，會中討論「2026年新北市長、苗栗縣長提名候選人名單」提案，決議徵召綠委蘇巧慧、議員陳品安。對於對戰藍營對手鍾東錦有何優勢？陳品安表示，她會用不一樣的婦女優勢、年輕優勢來突破傳統結構，並與其她夥伴合作，相信有突圍可能，「我每天晚上都覺得自己會贏」。

民進黨今下午在中執會後召開民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會，包含黨主席賴清德、秘書長徐國勇、陳品安、蘇巧慧等人出席。

廣告 廣告

媒體提問，選戰時面對縣長鍾東錦有優勢嗎？陳品安回應，雖然苗栗一直是藍大於綠，但其實她在很多公教人員心目中接受度是高的，而她長期法律服務也不分黨派、年齡，只要有需要就去服務。她說，鍾東錦競選連任、有執政資源，她希望透過不一樣的組織方式，在苗栗找到所有認真生活的人，突破一般村里長、農漁會組織，拜訪公會系統、百工百業，相信能一步步突破。

陳品安提到，她是閩南人、客家媳婦，她會用不一樣的婦女優勢、年輕優勢來突破傳統結構，苗栗縣的傳統結構也不是如此堅毅，過去的派系，也因為鍾東錦執政有不一樣的變化。

陳品安指出，只要價值一致，她會跟不一樣黨籍的夥伴合作，像頭份有曾玟學議員、竹南有時代力量的葉宗倫議員，在頭份、竹南人口密集、在竹科外溢情況下，再加上若年輕人對她的認同是大於鍾東錦的話，相信有突圍可能，「我每天晚上都覺得自己會贏」。

▲陳品安笑稱，「我每天晚上都覺得自己會贏」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

蘇巧慧也補充說，新北、苗栗對民進黨而言，都不是容易的地方，新北不容易，苗栗更艱困，因此艱困地區站出來的人，都需要勇氣，而政治就是一步一腳印，去讓每個階層的人認識你、突破同溫層。

蘇巧慧說，她和品安都是新時代候選人，站在這裡就是要表現品牌差異性，「陳品安和鍾東錦，兩個品牌的差異還不夠大嗎？而蘇巧慧也是一樣，我跟其他可能的候選人間的差異，也是巨大的」；她強調，選戰策略非常公開、坦白，就是要非常勤奮，「政治沒有第二條捷徑」。

▲蘇巧慧說，她和品安都是新時代候選人，站在這裡就是要表現品牌差異性。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蘇巧慧戰新北、陳品安選苗栗！賴清德談到這事讓她感動落淚

批藍白版財劃法將舉債5000億！賴清德盼：重新坐下來好好談

高市早苗被施壓！賴清德向中國喊：動不動威脅非大國應有作為