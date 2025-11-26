對戰鍾東錦！陳品安曝「每晚都覺得會贏」：苗栗藍大於綠的結構不再堅硬

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨今（26）日正式苗栗縣議員陳品安參選苗栗縣長，預計在2026年縣市大選對上現任縣長鍾東錦。對此，陳品安表示，苗栗縣長期藍大於綠的傳統結構不再如此堅硬，她過去服務地方不分黨派，其實公務員對她的接受度很高，且她有客家媳婦、年輕優勢，未來也將不分黨派找價值一致的苗栗人合作，她相信自己有突圍的可能，「我每天晚上都覺得自己會贏。」

民進黨今日下午召開中執會，通過由蘇巧慧選新北市、陳品安選苗栗縣，並在會後召開民進黨縣市長提名苗栗、新北記者會。（許詠晴攝）

陳品安分享，苗栗縣長候選人是很重的擔子，也是西部從未政黨輪替的縣市，很多人都問她，怎麼會有勇氣參加競選、被民進黨徵召？畢竟苗栗藍大於綠的結構非常難突破，但對她這種三、四十歲的年輕人來說，其實最難的決定是生小孩，如果有比這件事更難的決定，就是生第二個小孩。

「我沒有辦法選擇我在哪裡出生，但是我可以選擇我要在哪裡落地生根。苗栗就是我的選擇。」陳品安說，其實她是高雄長大，到台北讀書當律師，後來因參加「反瘋車運動」跑到苗栗，這是她人生最大的轉折，並在2018年第一次參選議員，跟鄉親們一起打拼，「我是『新苗栗人』，我願意在這個地方付出，我也真的一直在跟苗栗一起前進。」

陳品安說，熱愛苗栗的人無所不在，也相信這股力量非常巨大，相信這群人不分黨派、年齡，也不會區分你我是不是苗栗人，她這次選舉的最大任務就是把這些人找出來，團結一起擘劃苗栗的未來。

陳品安喊話，身為政治工作者，為苗栗這塊土地付出、為鄉親打拚是她的使命；身為兩個小孩的媽媽，為所有苗栗小孩打造下一代更好的環境，更平安幸福的苗栗，這是身為爸爸媽媽的責任；身為黨公職，她也會全力的輔選所有苗栗縣黨公職，結合更多相同民主理念的夥伴，讓苗栗開出民主的花朵。

媒體問到，面對爭取連任的苗栗縣長鍾東錦有何優勢？陳品安回應，雖然說苗栗長期藍大於綠，但其實在很多公教人員心目中，對她的接受度很高，過去她在法律方面的服務都是不分黨派，希望能透過不一樣的組織方式，包括拜訪村里長、農會、漁會，百工百業，一步步突破。

陳品安也說，自己除了是閩南人也是客家媳婦，她更有婦女、媽媽優勢，相信在年輕人心中也是很好的夥伴，她將用這種方式突破傳統結構，且苗栗縣的傳統結構其實不再如此堅硬，過去派系因鍾東錦執政有不一樣的變化。

陳品安提出，她也有很多不同黨籍的夥伴，只要民主價值一致都是合作對象，目前預期在頭份和曾玟學議員合作，在竹南和時代力量議員葉忠倫合作，如果年輕人對她的認同高於鍾東錦，「我相信我是有突圍的這個可能，而且我每天晚上都覺得自己會贏。」

