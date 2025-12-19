對戰高虹安? 前發言人何志勇喊:藍白一起辦初選

政治中心／台北報導

2026新竹市長傳出藍白打算共推高虹安爭取連任，不過，國民黨前發言人，清大助理教授何志勇今天也宣布要參選，他過去曾選過新竹市議員，爭取黨內提名，喊出藍白一起辦初選。

何志勇參選記者會：「世界的新竹，台灣的勇氣。」

喊出"新竹何志勇"，參選記者會公布"大新竹大未來三大方略"，上一屆曾參選市議員的何志勇，正式宣布要爭取黨內新竹市長提名！

新竹市長擬參選人（國）何志勇：「很多支持何志勇的朋友問我說，藍白合是當務之急啊，是不是讓現任者優先，也有人說高虹安市長有訴訟的委屈，我去和她二階段競爭很拼啊。藍白DNA不同的客觀事實下，公平合理的初選機制，才是支持者之間的真正黏著劑。」

國民黨前發言人何志勇對戰高虹安? 在地里長力挺選到底。（圖／民視新聞）

喊話藍白一起辦初選做"君子之爭"，但現場有黨齡53年的老里長直接要他選到底！

新竹市東門里里長蘇竹勝：「高虹安市長我在旁邊看得很清楚，她也是不太靈光啦。希望何博士何市長，一定要參選到底，不用怕她，一定把高虹安幹下來。」

何志勇目前是清大兼任助理教授，也主持網路節目。過去在黨內歷任革命實踐研究院、文傳會，也當過發言人。面對友黨對手，高虹安第一時間反應是這樣。

新竹市長高虹安（12.17）：「何志勇是哪位？（那個國民黨的），欸不好意思，因為近期是比較沒有關注到...」

被問到略顯尷尬，目前新竹市傾向藍白合，但黨內何志勇開第一槍。民進黨方面，近期傳出市議員陳建名可望出戰，曾選立委的林志潔也被點名。時力黨主席王婉諭也傳出評估轉戰新竹市。

竹市長選戰藍白合增變數，民進黨也不排除綠黃合作？（圖／民視新聞）

民進黨秘書長徐國勇（12.18）：「新竹縣市現在選對會正在討論中，我們會提名最適當人選，跟我們友善的黨，我們是可以來談的，不是不可以談。」

徐國勇受訪語帶玄機，新竹市長選戰有機會"綠黃合嗎？倒是藍白之間，因為何志勇自行宣布參選，先為2026藍白合助高虹安拚連任，多增添一絲變數！

