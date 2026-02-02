對戲安心亞！蕭子墨二刷《陽光女子合唱團》哭慘 跨足港澳流利切換兩語言

男星蕭子墨近期在國片《陽光女子合唱團》中，以「麥可律師」一角留下鮮明印象，與安心亞的互動引發討論。而他先前更遠赴澳門拍攝新作品《幸運閣》，上週特別出席香港首映會宣傳行程，當晚他的好友、香港男團MIRROR成員Anson Kong江𤒹生更驚喜現身現場。

男星蕭子墨（左）近期在國片《陽光女子合唱團》中，以「麥可律師」一角留下鮮明印象。（圖／ 三和娛樂 提供）

談到《陽光女子合唱團》，蕭子墨分享，自己已經看了兩次電影，「第二次還是哭慘了」。他認為作品動人之處，在於情感真實、不刻意煽情。在片中與安心亞合作，他形容對方反應快、氣氛感極佳，讓拍攝過程相當放鬆，也能迅速進入角色狀態，順利完成包含Beatbox表演在內的角色設定。他也特別感謝導演林孝謙在現場的指導與照顧，讓他可以自在的演出角色。林孝謙則公開肯定他態度認真、相當敬業，「有大將之風」，並盛讚他與安心亞的對手互動火花十足。

廣告 廣告

電影《幸運閣》故事背景設定於1960年代，描繪當時許多福建人移居澳門的生活樣貌，因此片中大量使用閩南語，並穿插粵語進行情感互動。這也是蕭子墨首度參與港澳地區製作、全程於澳門拍攝。上週末他特別出席香港首映會宣傳行程，與觀眾近距離交流。活動當晚多年好友、香港男團MIRROR成員Anson Kong江𤒹生驚喜現身現場，以行動力挺好友。

Anson Kong 江𤒹生（左1）驚喜現身由蕭子墨（右1）顏卓靈（中）主演電影《幸運閣》香港首映會。（圖／ 三和娛樂 提供）

對蕭子墨而言，這次演出不只是語言轉換，更是情緒節奏的切換。他分享，每一種語言都有不同的情感速度與表達方式，並非只是把台詞說對而已。本身熟悉中文、閩南語、粵語，並具備英文與韓語能力的蕭子墨，也形容自己「聽比說好」，習慣用耳朵記住語感，讓語言自然融入角色狀態。他提到過去擔任韓國練習生期間，長時間處於多語環境，加上身邊好友江𤒹生經常以粵語溝通，讓他逐漸熟悉不同語言的節奏與語感。

在《幸運閣》中，蕭子墨所飾演的「阿正」並非以大量台詞推動劇情，而是存在於奶奶回憶中的關鍵人物，角色介於真實與記憶之間，對表演而言極具挑戰。蕭子墨分享，為了呈現角色所承載的年代感與情感重量，他刻意放慢動作與語氣，讓表演更顯溫柔內斂，希望觀眾感受到的不是單一人物，而是一段被珍藏的情感記憶。

片中年輕時期的奶奶由顏卓靈飾演，兩人在《幸運閣》有非常多對手戲。蕭子墨坦言，早已看過顏卓靈在《狂舞派》、《尋龍訣》、《六弄咖啡館》等作品中的演出，對她細膩而精準的情感掌握留下深刻印象。實際拍攝時，兩人的對手戲多半存在於回憶場景，台詞不多，幾乎仰賴眼神與肢體完成情感交流，情緒層次反而更加濃烈，也成為電影中情感最為集中的段落之一。

蕭子墨首度跨足港澳電影。（圖／ 三和娛樂 提供）

蕭子墨也分享之後工作計畫，預告3月將推出第三首情歌單曲〈最好我先愛你〉，影視方面，目前則投入動作犯罪電影《即刻刺殺》的拍攝，角色設定與以往形象反差極大，令粉絲相當期待。

延伸閱讀

憶小S一年前顫抖悲吐「熙媛剛剛走了」 阿雅急返台：一輩子不會忘的聲音

大S逝世週年！具俊曄搭檔姜元來冒雨坐輪椅現身 SJ始源也來了

S家親手揭幕！S媽雨中落淚緊擁具俊曄 小S輕撫大S雕像手臂