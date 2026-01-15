對手出爐！謝龍介稱「陳亭妃現在都說跟我不熟」 邀她一起簽選戰公約

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃順利出線，贏過立委林俊憲，兩人民調相差2.69個百分點，將在下週通過提名。至於對手國民黨籍台南市長參選人謝龍介也發文恭喜，稱陳亭妃是「可敬的對手」，也說陳亭妃現在都說跟他不熟，但未來11個月期待與她打一場高格調的選戰。

謝龍介承諾，他不作假民調、不造謠抹黑、不雇用網軍、不買票賄選、不涉入光電，此外看板會減量並美觀，這是他對台南市民與全體國人的保證。他也希望陳亭妃能與他共同簽訂公開透明的「選戰公約」，讓台南市成為優質選戰的標竿，讓台南市民引以為榮。

最後謝龍介喊話會翻轉台南市，達成4年前未竟全功的政黨輪替，不只要贏，還要贏的堂堂正正，光明磊落。

責任編輯／施佳宜

