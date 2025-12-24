對手掐住命脈！中國壟斷電池供應 美國軍事、AI極難擺脫依賴

編譯林浩博／綜合報導

《紐約時報》23日報導，美、中兩國互為地緣政治的對手，但美國的軍事與AI產業卻都極度依賴對方的電池供應，成為了北京可狠狠掐住的一大弱點。

數據中心。《紐時》分析，美國的軍事武器，以及AI產業的關鍵、數據中心，都仰賴中國電池供應，成為一大弱點。（圖／翻攝自X平台 @TheMarcitect）

一座小城規模的電力需求

美國想在AI領域與中國競爭，但數據中心作為關鍵，卻仰賴中國的電池。《紐時》以維吉尼亞州一座數據中心為例，需要的電力堪比一座小城規模，當地電網系統難以負擔，但AI運算編碼又十分敏感，只要一有閃爍不穩，就可能引發接連的擴大影響。

就怕數據中心缺電，科技巨頭花費數十億美元，購買大型鋰電池。只不過，據史丹佛大學的中國科技領域專家王丹（Dan Wang）表示，鋰電池產業的「幾乎每個工業零件，中國都是領先」，「他們在技術與規模都屬於領先」。

軍事設備都要電池

不只是AI公司，美國戰爭部的官員們，同樣對中國壟斷電池產業，憂心忡忡。他們指出，打仗方式經過俄烏戰爭洗禮，已被重新改造，為了讓無人機、雷射等新型態武器有電可用，需要數以百萬計的電池。

國防顧問公司Govini估算，美軍各個武器項目，就需要從中國進口約6000種電池零件。該公司執行長多爾蒂（Tara Murphy Dougherty）在加州的一場聚會，如此告訴國防官員與軍工產業高層：「現實很殘酷，我們的武器系統與軍事平台，有些部分是100%外國製。」

中國同樣知道他們有「電池」這張牌可打。10月9日，美中貿易戰升高之際，北京即放話，會對最先進的鋰電池技術施加出口限制，當中包含石墨正、負極之類的基本材料。

川普政府的兩難

《紐時》直言，川普政府正陷入兩難。起初川普剛上台，數十億美元前朝拜登給予電池製造業的聯邦補助，通通被凍結。背後原因是川普對綠能的敵視，偏偏電動車、太陽能電場、風力發電等乾淨能源，都會用到鋰電池。

可時間快轉到最近，川普政府終於意識到，電池對他們所重視的AI與國防領域，同樣不可或缺。十幾名與政府親近的軍事專家、說客與電池產業高層，都在《紐時》的訪問中說，白宮對於脫離中國的本土電池供應鏈，越來越感興趣。

三名知情人士透露，近期幾週白宮舉行了數場關於電池供應鏈的高層會議。川普所建立的「國家能源主導委員會」（National Energy Dominance Council），已與多家電池公司會面。能源部也悄悄恢復了諸多前政府對電池產業的聯邦補助。最近能源部更宣布對電池的材料與回收項目投入5億美元。

那些開發電池零件、關鍵材料的公司，比如電池新創企業Eos，也都開始獲得川普政府的投資。美、日兩國的貿易協議，也施壓日方對美國的電池產業投資數十億美元。本月通過的《國防授權法》，對於從「所關切外國實體」購買電池，施加了限制，這條款即針對中國。

產業組織「電池技術轉型聯盟」(Battery Advocacy for Technology Transformation Coalition)執行董事吉拉德（Samm Gillard）指出，川普政府是在說「我們雖不喜歡電動車，但我們的無人機、數據中心與AI需要電池」，他們承認中國對電池供應鏈的掌控，威脅了國家安全。

中國壟斷LEP電池

根據國際能源署（IEA）的資料，中國於去年掌握了全球99%的LEP電池生產，其主要領件的製造也掌控了逾90%比例。而且此壟斷地位還擴及正、負極等基本材料。

專家們預估，美國光是想讓LEP電池達成自給自足，就需要至少5年時間，對於相關零件的國產供應鏈建立，則需時更久。

