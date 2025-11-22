對抗中國假訊息認知戰 美陸軍「新銳資訊優勢分遣隊」夏威夷成軍
〔記者陳治程／綜合報導〕為加強反制對手假訊息威脅，美國太平洋陸軍司令部(USARPAC)宣布，旗下的「第1戰場資訊優勢分遣隊」(1st TIAD)本(11)月初已在夏威夷正式成軍，藉此鞏固美軍、盟邦在印太地區的戰略優勢。
這支「直屬」太平洋陸軍司令部的資訊分遣隊，主要負責美軍在印太地區的數位資訊與戰略優勢，全隊轄下共約65名官兵，分為有聯合評估整合、情報、人文維度(Human Dimension)、民政工作(engagement)與資訊戰等5個小組，未來將運用情報戰、心理戰、電子戰、數位資訊、公共關係與民事服務技術，針對潛在對手的假訊息和不實宣傳進行快速回擊、以即時發送真實資訊的方式予以反制。
太平洋陸軍副司令沃威爾中將(Lt. Gen. Joel Vowell)指出，印太地區國家擁有全球60%人口數，堪稱是21世紀的關鍵地緣中心；加上中共持續散布假訊息，意圖分化美國與盟邦關係，因此該分遣隊將在與實體戰場截然不同的環境中擔負防衛重任，加強揭露假訊息錯誤與矛盾，實踐自由開放印太地區理念。
美軍官媒《星條旗報》(Stars and Stripes)本月7日曾報導，美陸軍計畫在明(2026)年底前，建立三支「戰區資訊優勢分遣隊」；第1戰場資訊優勢分遣隊指揮官海德根上校(Col. Heidgerken)則提到強調，分遣隊的成軍，足以代表美國陸軍積極推動將資訊優勢融入多領域作戰的創新與決心。
根據美國陸軍規劃，第二、第三支TIAD將於明年春季與秋季，分別在美國本土喬治亞州的陸軍網戰司令部(Cyber Command)，以及德國威斯巴登基地成立；擴大運用相關經驗，強化整體資訊戰優勢；並向對手傳遞明確嚇阻信號，有效確保區域秩序穩定。
