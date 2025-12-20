對抗中國無理經濟施壓...《日經》：美國有「經濟版集體自衛權」聯手他國啟動報復性措施

中國常用貿易作為經濟壓迫手段，威脅對其政治立場有議的國家，菲律賓、澳洲、日本、美國都曾因此受害，美國前總統拜登遂下令成立「對抗中國經濟威嚇工作小組」，效果形同「經濟版集體自衛權」，只要為該框架下的參與國便可共同啟動報復性措施。《日經》指出，在鋼鐵與電動車產業所需的鎳資源方面，中國高度依賴日、美、德等國，若這些國家聯手，便有機會讓中國有所顧忌。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：

國際社會究竟要被中國的威嚇行為牽著走到什麼時候？如今，國際社會不僅需要降低對憑藉經濟實力與豐富資源建立優勢地位的中國之依賴，也該開始思考具體的對抗手段。



2024 年 12 月，美國前總統拜登簽署了總統令，成立「對抗中國經濟威嚇的工作小組」，這項舉措提供了一個重要線索。該命令明確提出，要與盟國與志同道合國家合作因應中國的經濟壓力。



這一構想的靈感，來自北大西洋公約組織（NATO）的核心——《北大西洋公約》第五條。該條款規定，若任一成員國遭到武力攻擊，便視為對全體成員的攻擊，並共同反擊。這正是所謂的「經濟版集體自衛權」。



曾任拜登政府白宮中國與台灣事務高級官員的拉許・多西（Rush Doshi）在 11 月 20 日於美國國會聽證會上表示：「當中國採取行動時，需要一個像『第五條』那樣、能夠共同反擊的經濟機制。」



若將中國對日本水產品的進口禁令認定為經濟威嚇，該框架下的參與國便可共同啟動報復性措施。



事實上，中國以貿易作為施壓工具並非始於今日。2012 年，中國以領土問題為由停止進口菲律賓香蕉；2020 年，則對提議調查新冠病毒起源的澳洲，幾乎全面禁止其葡萄酒進口。



此外，對外國企業發動不買運動亦是中國的慣用手段，蘋果、耐吉等美國企業都曾成為目標。這些作法並非單純為了保護國內市場，而是為了在中國視為「核心利益」的議題上，迫使他國改變政策立場，例如台灣、西藏、新疆維吾爾自治區等問題。



曾任小布希政府白宮亞洲事務主任的維克多・查（Victor Cha）分析指出，經濟版集體自衛權可以「阻止中國的挑釁，並抑制貿易戰」，其效果「就如同核嚇阻在防止核戰爭中的作用」。



查也指出，歐盟的「反威嚇措施（ACI）」值得借鏡。該制度允許在遭受經濟威嚇時，透過限制貿易或投資進行反制。自 2023 年底導入後，中國對歐盟的威嚇行為已明顯減少。



根據美國戰略與國際研究中心（CSIS）統計，七大工業國（G7）加上澳洲與南韓，合計向中國出口約 600 種產品與原材料，其中日本最多，達 147 項，美國為 132 項，德國為 95 項。



在鋼鐵與電動車（EV）產業所需的鎳資源方面，中國高度依賴日、美、德等國。若這些國家聯手，便有機會讓中國有所顧忌。儘管啟動條件與成員間的團結仍是課題，但將南韓、澳洲等納入 G7 的新型聯盟，也是可行選項。



前美國國務副部長坎貝爾（Kurt Campbell）直言：「美國單獨面對中國並非對手，但若與盟國共同應對，中國將無法與我們抗衡。」



雖然美國總統川普給人一種傾向避免與中國正面衝突的印象，但擁有對抗手段並非壞事。在美中貿易戰中，由於中國掌握全球七成的稀土產量，美方反而被牽制。



即便能降低對稀土的依賴，中國手中仍握有下一張牌——大量供應給美國的醫藥原料。



日本首相高市早苗計畫在川普 4 月訪中前，尋求日美領袖直接協調對中戰略的機會。無論在安全或經濟領域，日美雙方都認知到，單獨對抗中國已愈發困難。



善用曾被輕視的盟國，對讓自己吞下苦果的中國形成牽制——要把以難以預測著稱的川普，納入「經濟版集體自衛權」的構想之中，仍然存在操作空間。

(圖片來源：美國白宮)

