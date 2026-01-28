對抗中國「大豆貿易武器化」 川普政府出新策

在美國總統川普於愛荷華州發表演說之際，白宮貿易與製造業資深顧問彼得．納瓦羅（Peter Navarro）於1月27日接受美媒極限新聞網（Newsmax）訪問，詳細說明川普的政策如何協助農民應對相關挑戰。



納瓦羅在〈Rob Schmitt Tonight〉節目中指出，川普此次前往愛荷華州，主要討論其關稅措施對大豆農民的影響。



納瓦羅表示：「大豆農民與玉米農民往往是同一群人，他們會輪作作物，在愛荷華州種植大量這類農產品。」他進一步補充：「每當川普總統實施關稅措施，中國就會取消所有玉米與大豆的採購訂單。」



納瓦羅提到，白宮目前推動一項倡議，意圖透過乙醇計劃來國內化玉米的市場需求。他說：「這是一種策略性方法，也是農民運作的常見方式。這將為農民提供極大保障，而總統一直以來都全力支持他們。」



中國的大豆戰術直搗川普優勢選區



納瓦羅強調，川普的新倡議將使總統的關稅政策擺脫中國的要脅。



「每次我們加徵關稅，他們就停止購買大豆，停止購買我們的玉米，導致農民受損，讓這些農產品在碼頭上腐爛。」納瓦羅指出：「他們以為這樣就能阻礙總統。但在上次事件中，我們僅是推出一個計劃，為大豆與玉米農民提供大量資金補償，讓他們維持生計。」



