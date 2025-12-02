對抗中國！菲律賓海軍第二艘韓製近海巡邏艦下水 2026服役強化南海巡弋

菲律賓「拉賈索拉曼級」巡邏艦2號艦「拉坎杜拉號（PS21）」，11月底在韓國HD現代重工業蔚山造船廠舉行下水儀式。 圖：翻攝菲律賓國防部官網

[Newtalk新聞] 菲律賓海軍第二艘韓製近海巡邏艦「拉坎杜拉號（BRP Rajah Lakandula，PS21）」，11月底在韓國HD現代重工業蔚山造船廠舉行下水儀式，預計2026年底前交付。菲律賓近海巡邏艦總數預計將從現行11艘增至17艘，逐步填補二戰時期老舊驅逐艦與護衛艦的戰力空隙，大幅提升其在南海及專屬經濟區的海上巡弋與安全能力。

根據了解，「拉坎杜拉號」是2022年根據「菲律賓武裝部隊現代化計畫」（Revised AFP Modernization Program）的「地平線二期」（Horizon 2）計畫，與韓國簽署6艘「拉賈索拉曼級」（Rajah Solayman-class）巡邏艦合約的第二階段成果。首艦「索拉曼號」（BRP Rajah Solayman，PS20）已於今年6月下水，預定2026年3月交付，年中正式服役。「拉賈索拉曼級」巡邏艦滿載排水量約2,500噸，具備長程持續作戰能力，可執行反走私、反海盜、人道救援及廣域巡邏等多元任務。

「拉賈索拉曼級」巡邏艦，艦身長約94至94.4公尺，提供充足空間容納武器系統及乘員；船寬14至14.3公尺，確保穩定性及抗風浪能力；吃水深度3.7公尺，適用於菲律賓淺水域及藍水巡航；設計容納艦員80至100人；可連續巡航30天，最大航程達5,500海里（約10,186公里），巡航速度15節（約28公里/小時），最高速度22節（約41公里/小時），適合廣域部署。武器與防禦系統部份，聚焦近距防禦及威懾，配備有1門76快砲主砲、2具30毫米遙控機砲、2座短程防空飛彈發射器（每座可攜4枚「西北風」（Mistral）防空飛彈），用於低空威脅攔截，最終可能配置輕型魚雷管或反潛火箭。另傳聞後3艘將增添反潛功能，配備拖曳陣列聲納，用於反潛偵測及水下威脅追蹤，提升南海反潛能力。艦上設有直升機甲板及機庫，可攜小型無人機或救援直升機；另有快速艇發射架，支援登檢行動。

近年，菲律賓為強化在區域緊張局勢下的主權主張，積極向韓國採購先進艦艇。據傳「地平線三期」（Horizon 3）計畫，HD現代重工業有望再獲得2艘護衛艦與2艘輕巡洋艦訂單；另外，韓國也被視為菲律賓潛艦引進案的主要競爭可能。

