對抗中國！菲律賓海軍第二艘韓製近海巡邏艦下水 2026服役強化南海巡弋
[Newtalk新聞] 菲律賓海軍第二艘韓製近海巡邏艦「拉坎杜拉號（BRP Rajah Lakandula，PS21）」，11月底在韓國HD現代重工業蔚山造船廠舉行下水儀式，預計2026年底前交付。菲律賓近海巡邏艦總數預計將從現行11艘增至17艘，逐步填補二戰時期老舊驅逐艦與護衛艦的戰力空隙，大幅提升其在南海及專屬經濟區的海上巡弋與安全能力。
根據了解，「拉坎杜拉號」是2022年根據「菲律賓武裝部隊現代化計畫」（Revised AFP Modernization Program）的「地平線二期」（Horizon 2）計畫，與韓國簽署6艘「拉賈索拉曼級」（Rajah Solayman-class）巡邏艦合約的第二階段成果。首艦「索拉曼號」（BRP Rajah Solayman，PS20）已於今年6月下水，預定2026年3月交付，年中正式服役。「拉賈索拉曼級」巡邏艦滿載排水量約2,500噸，具備長程持續作戰能力，可執行反走私、反海盜、人道救援及廣域巡邏等多元任務。
「拉賈索拉曼級」巡邏艦，艦身長約94至94.4公尺，提供充足空間容納武器系統及乘員；船寬14至14.3公尺，確保穩定性及抗風浪能力；吃水深度3.7公尺，適用於菲律賓淺水域及藍水巡航；設計容納艦員80至100人；可連續巡航30天，最大航程達5,500海里（約10,186公里），巡航速度15節（約28公里/小時），最高速度22節（約41公里/小時），適合廣域部署。武器與防禦系統部份，聚焦近距防禦及威懾，配備有1門76快砲主砲、2具30毫米遙控機砲、2座短程防空飛彈發射器（每座可攜4枚「西北風」（Mistral）防空飛彈），用於低空威脅攔截，最終可能配置輕型魚雷管或反潛火箭。另傳聞後3艘將增添反潛功能，配備拖曳陣列聲納，用於反潛偵測及水下威脅追蹤，提升南海反潛能力。艦上設有直升機甲板及機庫，可攜小型無人機或救援直升機；另有快速艇發射架，支援登檢行動。
近年，菲律賓為強化在區域緊張局勢下的主權主張，積極向韓國採購先進艦艇。據傳「地平線三期」（Horizon 3）計畫，HD現代重工業有望再獲得2艘護衛艦與2艘輕巡洋艦訂單；另外，韓國也被視為菲律賓潛艦引進案的主要競爭可能。
更多Newtalk新聞報導
海鯤「無錨」林楚茵高喊「造謠」 真正問題究竟在那裡？
楊宏基觀點》從「恃吾有以待之」與「上兵伐謀」看1.25兆國防特別預算
其他人也在看
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 113
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列
「台灣之盾」首波軍購曝光！ 愛三飛彈、美商IBCS全入列EBC東森新聞 ・ 22 小時前 ・ 4
北韓空軍成立80周年 金正恩偕女兒金朱愛同款皮衣出席
北韓空軍11月28日舉行成立80周年紀念活動，地點位於第二空軍師「吉永祚英雄聯隊」的葛麻機場。領導人金正恩攜女兒金朱愛出席，在士兵列隊、軍機迎接下，父女倆皆穿著黑色長款皮衣，先後踏上紅毯，金朱愛也向軍方鞠躬致意。這是金朱愛9月初隨金正恩訪問中國後，時隔3個月再次出現在媒體版面上，兩人隨後一起欣賞空軍表演，金正恩強調空軍在核威懾演習中的作用，並表示空軍將配備新的戰略軍事資產，並被賦予更重要的任務。金正恩沒有提及北韓空軍擁有的武器，但韓聯社從官媒照片分析，可看到外型與南韓使用的德國產遠程空對地導彈「金牛座」類似的飛彈，引發關注，南韓專家認為，顯示北韓空對地的攻擊能力正在提升。北韓近年來持續推動常規武力現代化，以追趕南韓、美國，包括引入多種無人機等。Yahoo奇摩（國際通） ・ 21 小時前 ・ 7
徐斯儉上任軍政副部長 顧立雄肯定：他曾率隊參與台美軍事交流
總統府上月底宣布，總統賴清德任命國安會諮詢委員徐斯儉博士出任國防部軍政副部長，國防部長顧立雄今（1日）於立法院備詢時表示支持，強調徐在國安會有國防相關事務歷練，並曾率隊參與台美軍事交流，期待其在新職務中協助推動國防改革與相關施政。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 11
「秋鬥」反戰 呼籲賴政府停止無條件軍購
二○二五秋鬥大遊行昨天登場，逾百人高舉「反Lie求真、反戰求生」白布條。國民黨主席鄭麗文高聲質問，台灣一旦淪為戰場，什麼...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 214
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 3 小時前 ・ 7
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 79
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 112
「四爺」陳傑憲羨慕「風之孫」又帥又強 網暴動狂喊：先照照鏡子啦！
體育中心／綜合報導外貌神似演員吳奇隆的統一獅明星外野強打「四爺」陳傑憲，近日來到志祺七七的節目《強者我朋友》宣傳新書《突破極限的信念》，暢談棒球路一路走來的心路歷程，並透露自己很羨慕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平和巨人韓籍好手「風之孫」李政厚，直呼他們「又帥又強」，讓許多球迷暴動，狂喊：「四爺你要不要先照照鏡子？頂著一張帥臉說別人帥欸！」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 20
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 17 小時前 ・ 2
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 20 小時前 ・ 1
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 19 小時前 ・ 4
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 5 小時前 ・ 343
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 48
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 100
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 53