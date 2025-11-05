對抗俄羅斯無人機 歐盟要一起建無人機牆

歐洲近期不斷受到俄羅斯侵犯領空，雖然歐盟在10月初宣布，將加強防禦，包括建立「無人機牆」來偵測與摧毀威脅，但比利時布魯塞爾機場在5號又因出現無人機而全面關閉。

大量乘客滯留機場，所有航班暫停，比利時布魯塞爾機場因無人機出現而全面關閉。

遊客：「突然之間，只因為他們看到無人機，空域就關閉了，所以現在只能抱著最好的希望，因為我們只是等待，他們說會幫我安排隔天的航班，我們不知道確切時間，但看看會發生什麼吧。」

但這並不是偶發事件。從9月初以來，俄羅斯就不斷侵犯歐洲領空，10月底更有兩架軍機進入立陶宛領空。

立陶宛總統 瑙塞達：「我強烈譴責俄羅斯聯邦的，戰鬥機和運輸機，近日從加里寧格勒地區起飛，侵犯立陶宛領空的行為，這是對國際法，和立陶宛領土安寧的殘酷踐踏，我們必須對此作出回應。」

軍方表示，俄羅斯一架蘇-30戰鬥機和一架伊爾-78加油機，可能正在執行加油訓練任務時，飛進立陶宛境內700公尺。面對領空不斷受到威脅，歐盟已宣布加強對抗俄羅斯無人機防禦，但是否真的有效，仍不得而知。

