對抗假訊息 林宜敬：速除錯假訊息、鼓勵傳遞正確資訊

針對社會韌性議題，數發部長林宜敬受訪指出，敵人可能用錯假訊息削減台灣抵抗專制獨裁的決心，數發部非常重視此事，並以黑、白名單兩大策略因應。前者為盡快移除假新聞、假訊息，且須與保障言論自由取得平衡；後者則是鼓勵如中央廣播電臺等專業傳播媒體傳播真實且正確的新聞資訊。

為促進跨國交流、加強國際對台灣的認識，外交部援助波蘭廣播電台與央廣合作「支持烏克蘭記者」培訓計畫，烏克蘭籍的Taras Andrukhovych(暫譯：塔拉斯)及Anna Lvova(暫譯：安婭)成為本計畫首批訪問台灣2個月的記者，近期他們拜訪數位發展部，並專訪部長林宜敬。

廣告 廣告

林宜敬受訪時表示，近10年來美、中經濟脫鉤，世界供應鏈體系分為中國領導的紅色供應鏈以及美國領導的民主供應鏈，其中，台灣的台積電就是民主供應鏈的核心，有超過9成先進半導體在台製造，因此，保護台積電已成為「我們的責任」，尤其全球駭客深知台積電管理完善，很難直接入侵，便會透過攻擊台積電的供應商，在其設備植入木馬、後門的方式攻擊台積電。為此，台灣政府與台積電合作，推動SEMI E187(晶圓設備資安基礎要求)新標準，要求台積電所有供應商遵守，進而確保資安。

林宜敬指出，台灣也希望與民主國家合作，將這類方案應用到各領域，強化資安防護。例如台灣正與波蘭、烏克蘭合作開發無人機，就必須確保其資安，避免無人機在戰場上遭敵軍挾持。他並提到台灣每天遭到大量來自中國、俄羅斯與北韓的駭客攻擊，這也讓台灣擁有大量數據與經驗，也正是這些攻擊讓台灣成為資安專家，而台灣資安專家還會故意設置假伺服器、假網站，作為自由世界的「蜜罐」(Honey Pot)吸引駭客攻擊，從中找出系統漏洞，進而修補，並與民主陣營分享。

談到強化社會韌性，林宜敬強調，假訊息是現在台灣非常關注的議題，因為敵人可能會用錯誤、虛假資訊瓦解台灣人民對抗極權專制的決心，因此數發部以黑名單、白名單兩大策略對抗假訊息。其中，黑名單策略即為儘快移除來自不友善國家的假新聞，並要求社群媒體配合；不過，他也強調台灣是民主國家，必須保障言論自由，如何在兩者間尋求平衡確實是非常困難的挑戰。

至於白名單策略，則是要支持央廣等專業媒體向社會傳遞正確資訊。林宜敬說：『(英文原音)這意味著我們將努力鼓勵更多媒體，像中央廣播電臺(RTI)、像你們這類擁有專業記者的傳統媒體提供真實的新聞及正確資訊。你知道，儘管有時候傳統媒體偶爾還是會出錯，但平均而言，傳統媒體的表現仍遠遠優於社群媒體上的謠言。』

不過，林宜敬也坦言，當前傳統專業媒體經營遭逢數位時代的挑戰，大部分媒體的營收都輸給社群媒體，但「沒有自由媒體，就無法擁有民主」，數發部會與文化部合作給予支持、解決此問題。