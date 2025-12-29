對抗共軍「正義使命-2025」軍演！國防部成立應變中心、喊話「以實力謀和平」：印證我方更須加速建構全面嚇阻戰力

中國解放軍今（29日）宣布舉行「正義使命-2025」軍事演習，組織陸、海、空三軍，以及火箭軍等兵力，在台灣本島周邊五處形成包圍之勢，並將於明早8時啟至晚間6時進行實彈射擊。對此，國防部針對中國不理性挑釁行為發出強烈譴責，並表示已依規成立應變中心，執行立即備戰操演，全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待。國防部也強調，此次針對性軍演，也印證我方更須加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，「以實力謀和平」才能獲得真和平。

中共解放軍東部戰區新聞發言人施毅今於記者會上表示，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍和火箭軍等兵力，位於台灣海峽、台灣北部、西南、東南和東部海域組織軍演，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目。



施毅表示，該軍演旨在檢驗站區部隊聯合作戰實戰能力，也是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，並宣稱是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。



對此，國防部回應，中共近期持續在台灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，此種「窮兵贖武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因，而對於此種不理性的挑釁行為，表達強烈譴責。



國防部表示，已成立應變中心，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣適切兵力應對，執行立即備戰操演，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。



國防部強調，捍衛民主自由不是挑釁，中華民國的存在不是侵略者破壞現狀的藉口，中共此次針對性軍事演習，更坐實其侵略者的本質，是最大的和平破壞者，也印證我方更需要加速建構高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力，「以實力謀和平」才能獲得真和平。



國防部重申，面對中共嚴峻威脅，國軍秉料敵從寬原則，不會輕估敵人戰力、但也絕不妄自菲薄。全體國軍官兵將保持高度警覺、嚴陣以待，以實際行動守護民主自由價值，護衛國家主權及人民家園安全。

(圖片來源：微博)

