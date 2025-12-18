對抗勒索軟體 中華電攜手HPE打造IDC災難備援

（中央社記者江明晏台北18日電）中華電信企業客戶分公司今天宣布，與HPE攜手打造IDC災難備援服務，採用HPE數據安全方舟計畫（Cyber Resilience Vault）先進的勒索軟體防護與災難復原技術，協助企業建立全球異地備援機制強化網路韌性與資料保護能力。

中華電透過新聞稿說明，IDC災難備援服務可讓企業在遭遇勒索病毒攻擊時，享有連續資料保護（CDP）的快速還原服務保障，以及網路韌性（Cyber resilience），實現營運不間斷。目前台灣已有石化製造業龍頭實際導入案例，客戶運用中華電信IDC災難備援服務，將其機敏廠區資料保護及備份至專業資料中心，落實災難備援機制。

根據市場研究公司IDC發布的「大規模勒索軟體與災難備援」白皮書，受訪企業平均每年發生4.2起需由IT因應的資料服務中斷事件（data disruption），其中包括平均1起勒索軟體攻擊，並需透過IT介入處理。

調查也發現，48%的企業雖然具備有效備份，卻因希望加快復原速度或降低資料遺失量，選擇支付贖金，然而，最終僅有20%的贖金支付者成功復原完整資料。結果顯示勒索軟體已成為經常性威脅，企業必需採取主動、強大的防禦策略，先一步預防並阻止攻擊所帶來的影響。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，透過與HPE的合作，中華電信能協助本地企業落實跨國、跨域及雲地雙向的災難備援機制，強化企業網路韌性。HPE慧與科技台灣暨香港董事長王嘉昇表示，中華電信IDC服務所整合的HPE數據安全方舟計畫，能讓企業完成多種災難復原任務、縮短停機時間，並讓資料遺失在數秒鐘內還原。

中華電信表示，未來也將推出以虛擬機器數量為計價模式的DRaaS災難備援服務，讓用戶可以更彈性的規劃備份備援所需的虛擬機器資源。（編輯：張均懋）1141218