對抗匯損壓力 國壽估年底外價金逾千億元

（中央社記者蘇思云台北28日電）保險業明年將接軌IFRS 17與TW-ICS的重大改革，為符合金管會規範保險資本標準（ICS）標準，國壽目標今年累積合約服務邊際（CSM）為新台幣700億元，前9月達681億元，並規劃申請ICS區間為125%至140%，可避免國壽持有股票價值下跌時，導致ICS少於125%，進而被限縮投資動能。

另外，為減緩業者匯損壓力，金管會設計外價金制度，國壽說明，截至28日外價金水位約840億元，年底還要增提稅前獲利3成到外價金，加上接軌時轉部分金額到外價金，預期今年底外價金將超過千億元。

保險業明年將接軌IFRS 17（國際財務報導準則第17號保險合約）及新一代清償能力制度（TW-ICS），屆時保險資本標準（ICS）將取代現行保險風險資本額（RBC）制度。

壽險業為了接軌新制，近年持續透過銷售保障型商品，藉此累積合約服務邊際（CSM）規模，也可充實財務體質。

國泰金控今天下午舉行第3季法人說明會，國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，截至前9月底CSM為681億元，今年目標700億元、明年要超過750億元。目前設定CSM金額釋出至損益表，釋出率為5%，初期較低，但可能逐步增加。

金管會日前公布ICS過渡措施，同時給予15年過渡期。林昭廷指出，明年申請ICS範圍介於125%到140%之間，上限為140%，由於125%以上多出來到140%區間，需在明年起的5年加速攤提資本，因此比率也不宜拉太高。

至於為何需要ICS拉高超過125%，林昭廷解釋，主要是希望可以提供緩衝空間，避免因金融市場波動、股票下跌時就導致ICS沒到125%，以現在RBC制度下低於250%投資上會有限制，國壽希望投資不受相關限制影響，因此希望把目標拉至125%到140%間，確切目標數字待最後確認。

國泰人壽截至9月底投資規模達7.9兆元，海外占比69%，國外、國內債券投資報酬率分別為3.9%與5.2%，國外、國內股票報酬率分別為9.2%與12.5%。

林昭廷表示，依目前利率，債券都還是未實現損失，國內外股票截至昨天未實現利益跟9月相當、大於760億元。（編輯：潘羿菁）1141128