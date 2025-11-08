對抗地鐵炸彈威脅！金球獎影帝陷生死危機
金球獎影帝伊卓瑞斯艾巴主演影集《劫機七小時》（Hijack）續作《劫持驚魂錄》（Hijack Season 2），首波劇照與前導預告釋出，全新篇章將場景從萬呎高空轉移至德國柏林的地鐵上，將再次引爆驚險刺激的生死危機。
《劫持驚魂錄》緊張劇情全面升級，一列行駛於柏林的地鐵與乘客遭到挾持，當局必須在最短時間採取行動，拯救數百條性命。伊卓瑞斯艾巴所飾演的「山姆」再度迎來更加棘手的事件，面對炸彈威脅與連環危機，每一個決策都可能引發致命後果。
《劫持驚魂錄》由《亞森羅蘋》、《刑案偵訊室》編劇喬治凱（George Kay）和《刑案偵訊室》、《尋真者》導演吉姆菲爾德史密斯（Jim Field Smith）共同擔任製作人，伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）擔任監製，延續原班團隊與高規格製作，帶來更高張力、更震撼的危機篇章。《劫持驚魂錄》2026年1月14日上線。
