對抗寒流！五大健康生活策略，守護心血管與肌膚防線

邁入2026年，我們隨即迎來一場極具挑戰性的低溫考驗。近日氣溫驟降，劇烈的溫差容易引發突發性的健康危機。當天氣寒冷，民眾往往長時間待在室內避寒，導致活動量減少、飲食容易過量。對於家中有長輩，或患有高血壓、高血糖、高血脂及心血管疾病的族群而言，冬日保健刻不容緩。

台灣屬於夏長冬短、暖濕多變的海島型氣候，長期處於這種環境下，「忽冷忽熱」往往是身體最可怕的隱形殺手。抗衰專家陳松義醫師指出，人體的保護機制為了保暖，會使血管收縮以減少熱能散失；然而，血管一旦收縮，周邊阻力便會增加，心臟需要更費力才能輸送血液，導致血壓上升。因此，許多人在冬天常感到血壓波動較大，三高族群、心血管疾病患者或長期臥床者，更需提高警覺。

陳松義院長特別提出「低溫保健5大策略」，助您安度寒冬：

一、守護「血管彈性」：緩解溫差衝擊

首重保暖： 重點保護頭、頸、手、腳等末梢部位，避免血管因進出室內外溫差過大而劇烈收縮。

緩身起床： 早晨醒來建議在被窩中多賴床5分鐘，稍微活動四肢暖身後再下床，避免姿勢性低血壓或冷空氣刺激。

二、優化飲食與生活習慣：內在保養

足量飲水： 定時補充溫開水（除限水族群外），促進血液循環，降低血液濃稠度。

清淡飲食： 掌握低油、低鹽、低糖原則，並攝取適量優質蛋白與膳食纖維。

戒菸限酒： 尼古丁與過量酒精皆會增加血管損傷風險，應盡量避免。

規律作息： 確保充足睡眠，避免熬夜導致生理時鐘紊亂。

監控數值： 三高患者務必按時服藥，並定期量測血壓、血糖。

三、預防「冬季乾癢」：強化肌膚屏障

正確洗沐： 寒流來襲，洗熱水澡雖然舒服，但水溫過高會帶走保護表皮的天然油脂，引發紅斑、脫屑與劇癢。建議水溫控制在 38°C 左右，洗完澡趁身體微濕時，立即塗抹含植物油成分的滋養霜鎖住水分。

環境保濕： 長時間待在暖氣房容易讓呼吸道黏膜變脆弱。建議在室內放置一杯水或使用加濕器，維持環境濕度，這對保護呼吸道與肌膚至關重要。

四、打造「修復型睡眠」：重啟身體活力

睡眠不只是休息，更是身體的修復期。擁有充足且高品質的深層睡眠，才能讓細胞進行修復工程，確保隔日醒來精神飽滿，維持良好的免疫力與代謝功能。

五、覺察情緒與警訊：黃金救援時刻

穩定情緒： 避免情緒大起大落，減少心臟負擔。

警覺症狀： 若出現胸悶、胸痛、頭暈、心悸、喘不過氣、半身無力等徵兆，切勿輕忽，應立即就醫檢查。

陳松義醫師的小叮嚀：平時多保養，健康活到老

面對寒冬，除了上述五點策略，陳院長也提醒大家，健康是一場馬拉松。維持「健康飲食、規律運動、充足睡眠、紓壓減重、定期健檢」的生活型態，才是抵禦寒流與疾病最堅實的盾牌。



圖/抗衰專家 陳松義醫師



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為對抗寒流！五大健康生活策略，守護心血管與肌膚防線