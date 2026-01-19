對抗川普格陵蘭問題關稅懲罰 歐盟27國急開領導人會議應對

歐盟將召開領導人緊急會議，協調因應美國總統川普威脅對不支持美國收購格陵蘭的國家課徵關稅一事。



歐洲理事會主席安東尼奧．科斯塔（Antonio Costa）負責主持歐盟27國領導人會議，他在1月18日於X平台發文表示，歐盟堅定支持丹麥，丹麥目前治理格陵蘭。他補充指出，歐盟已準備反制川普政府視為經濟脅迫的行為。

與此同時，一名歐盟外交官向路透社透露，歐盟正準備一套原本於去年8月擬定的報復性關稅方案，當時正值川普關稅行動升級。

這套關稅方案價值約1077億美元，將對廣泛美國商品加徵進口稅，並預定於2月6日自動生效。

川普目的：對抗中俄

格陵蘭作為全球最大島嶼，長期以來被川普視為北極戰略要地，可取得關鍵資源，並在俄羅斯與中國日益爭奪的區域立足。

川普於1月16日在白宮向記者表示，如有國家不支持格陵蘭一事，他「可能對這些國家課徵關稅」。

他並強調，美國基於國家安全考量，必須收購格陵蘭。

川普再度威脅課徵關稅之際，其政府正等待最高法院裁決2025年部分關稅措施的合法性。

