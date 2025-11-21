對抗病魔多年！梁云菲輕生獲救吐心聲：或許還有使命

梁云菲感謝外界的關心，回報目前狀態良好。（圖／翻攝自梁云菲Instagram）





自節目《國光幫幫忙》出道的「國光女神」梁云菲，日前在社群發文吐露輕生獲救事件，她坦言自己是身心疾病患者：「真的很辛苦，請世界多給一些愛與關心、耐心。」認為還活著也許是人生還有使命。

梁云菲出院後，在Instagram發文回應外界的關心：「我目前很好，雖在鬱期，但一切正常。」她說自己看似活得灑脫且什麼都不在意的樣子，其實心裡覺得這世界對她來說已經沒甚麼好失去：「我對『家』沒有概念，歸屬感安全感也不在我的字典裡，經過了這麼多年，我一直在治癒自己。」

廣告 廣告

梁云菲接觸自由潛水、畫畫或接受醫療幫助，認真修補自己的身心靈狀態：「其實對於前天蠻多記憶是模糊的，後來才知道自己被叫救護車送急診，在急診室待了快2小時，現在的我不敢見自己的朋友，我覺得很慚愧，對於沒有把自己控制好。」接到衛生局的慰問電話和眾多關心訊息，她真心感謝。

輕生不能解決問題！東森娛樂關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980



【更多東森娛樂報導】

●坤達慘了！閃兵「遭求刑2年8月」愛妻柯佳嬿突發聲

●八點檔男星被打到骨裂、神經受損停工！健身教練7月才被陳天仁告性騷

●胡瓜襲胸引熱議 小禎曝選跟籃籃玩遊戲真相

