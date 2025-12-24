對抗美海上掃盪 毒梟DIY潛水艇運毒 航行遠方拓市場

圖／達志影像美聯社

美國在加勒比海上掃毒，販毒集團也想出對抗的方法，用自製的潛水艇在水下運毒。美國海巡隊表示，潛水艇航行距離可達數千公里，讓毒販可以將市場拓展到歐洲。自製潛水艇一艘造價百萬美金，約合台幣3200萬，而且通常完成一趟運毒任務後就丟棄，由此可見販毒獲利之豐。不過自製潛水艇風險極高，一旦遇難幾乎沒有生還的機會。

美國在加勒比海上攻擊運毒船，販毒集團也有對策因應，水上目標太明顯，就改為水下行動，他們自製潛水艇運毒，而且數量不斷地增加；不過仍被美國海巡隊識破，他們登上潛水艇，拉開艙門將毒販制伏，扣押數量可觀的毒品。海巡隊表示，從2019年至今，運毒潛水艇能夠航行的距離大幅增加。

海事分析與行動中心人員 Jose Ferreira ：「現在犯罪集團使用越來越多這樣的手法，這對歐洲是威脅，也對我們造成難題，不只是偵測，要禁止也很難。」

毒梟通常是在紅樹林沼澤地，打造潛水艇，因為有樹林包圍，不容易被衛星和巡邏警發現。新一代的潛艇可以航行數千公里，開拓新的販毒市場。上個月，一艘運毒艇從南美洲橫渡大西洋，在波多黎各被海巡隊攔截，上面載有將近2公噸的古柯鹼，4名販毒被逮捕。

雖然號稱是潛水艇，但其實只能在水的表面潛浮，船身漆成大海的顏色以掩人耳目。(CNN-031758) 潛水艇造價不斐，一艘1百萬美金，約3200萬台幣，而且通常成功完成一趟任務後就被丟棄；今年1月，西班牙警方在西國外海，就發現一艘被丟棄的潛水艇，可見販毒獲利之豐。

美國現在也鎖定這些潛水艇轟炸，10月就擊沉過一艘，船上兩人喪命。

美國總統 川普：「那是一艘運毒潛水艇，特別用來運送大量毒品，所以船上不是一群無辜民眾，我可不認識甚麼人能擁有潛水艇。」

自製潛水艇非常不安全，一旦出事生還的機會渺茫。

"Insight Crime"研究員/記者 Henry Shuldiner：「會有很多很多風險發生，機械故障、海象太差，你知道的，碰上壞天氣，遇上警察，只要有一個環節出錯，幾乎沒有生存的空間。」

美國的掃蕩並沒有讓犯罪集團卻步，他們已經再進化，自製出可以遠端遙控的無人潛水艇，除了降低人命風險，還能躲避查緝，讓警方無從溯源。

美國對委內瑞拉的施壓行動持續，美軍在波多黎各的「羅斯福路海軍基地」，戰機頻繁起降，加勒比海也部署數千美軍，製造隨時都可能發動地面攻擊的緊張氣氛。

查塔姆研究所拉丁美洲資深研究員 Christopher Sabatini ：「緊張關係的下一步，當然目前是先切斷委內瑞拉的收入，但這要是不管用，如果馬杜洛繼續堅持，那就會有嚴重後果，下一步很可能就是空襲委內瑞拉境內。」

美國封鎖委內瑞拉遭制裁油輪出口，已扣留3艘油輪，委內瑞拉港口現在堆滿了油桶，國內生產的原油已經沒地方儲存，政府計畫向私人企業借用油輪暫存。

委內瑞拉外交部長：「美國封鎖委內瑞拉能源交易的海盜行為，會阻礙原油的供應，影響國際市場的穩定，衝擊拉丁美洲的經濟，加勒比海國家和世界，特別是弱勢的國家。」

馬杜洛也向聯合國安理會告狀，在中國和俄羅斯的支持下，週二召開會議抗議美國違反國際法。

委內瑞拉總統 馬杜洛：「你們看到了，今天在聯合國安理會上，美國的海盜行為受到譴責，安理會壓倒性地支持委內瑞拉、支持我們的航行自由和自由貿易權。」

馬杜洛採取強硬手法，要突破美國封鎖，目前已派出砲艇護送油輪，但僅限在委內瑞拉海域；據傳他有意派軍隊登船護送運到中國的油輪，但此舉風險極高，一不小心擦槍走火，就會與美國海上艦隊發生衝突。

