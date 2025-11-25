對抗美組稀土非中供應鏈 中國與19開發中國家成立稀土聯盟

初次上稿11-25 23:21 更新時間11-26 07：18

〔編譯魏國金／台北報導〕中國宣布與19個開發中國家成立「稀土供應鏈聯盟」，此舉被認為是反擊美國建立非中供應鏈的努力

中國商務部24日指出，中國總理李強23日在南非約翰尼斯堡舉行的20國集團(G20)高峰會中，正式宣布「綠色礦產國際經貿合作倡議」。他指出，「必須促進關鍵礦產的互惠合作與和平利用；推動優化產業供應鏈各環節利益分配，更好維護發展中國家利益，同時審慎對待軍事等用途，防範安全風險」。

廣告 廣告

加入此倡議的19個國家包括柬埔寨、奈及利亞、緬甸、辛巴威，以及聯合國工業發展組織等。

中國的聲明被視為是回應以美國為首，建立一條「獨立於中國的稀土供應鏈」的努力。美國總統川普上月20日決定強化與澳洲在稀土與關鍵礦產的合作，以因應中國全面升高稀土出口管制。川普也與日本、韓國以及馬來西亞等國在稀土開採與加工上進行合作。

北京透過對稀土實施嚴格的出口管制，使與美國的貿易戰陷入勢均力敵的態勢。美國指稱，作為貿易休兵的一部分，中國已同意發放通用許可證，讓企業自由進口稀土。雙方仍就細節進行談判。

李強並未詳述綠色礦產倡議在實務上的具體意義。不過中共黨報《學習時報》5月一篇文章闡述了中國組織國際稀土聯盟的思維。

文章由中國生態環境部回敬與經濟政策研究中心主任胡軍撰寫，指出近年來中國國家主席習近平在國際高峰會上多次提出在鋰、石墨、稀土等綠色礦產領域進行國際合作。他寫道，「美國和其他西方國家企圖重塑全球綠色礦產資源供應鏈，以遏制中國的資源進口」。

他指出，這些西方礦產聯盟已逐步擴展至尚比亞、安哥拉等非洲國家；「隨著大國競爭加劇，中國應推進綠色礦產領域的國際合作，尤其應進一步擴大與發展中國家的合作」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

LTN經濟通》中國番茄也洗產地 義大利不忍了

中客不來沒在怕！最新數據曝日本旅遊業「超淡定」真相

獨家》台積電擬加碼投資3座2奈米廠 地點傳將落這邊

對獎了！9-10月統一發票千萬獎「25834483」 完整獎號看這裡

