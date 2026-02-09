對抗脂肪肝！「雙星蔬菜組合」助排毒 1圖秒懂護肝策略

【緯來新聞網】脂肪肝俗稱「肝包油」，台灣盛行率大約33.3，一般民眾若健檢亮紅燈，下意識都是詢問要吃什麼藥物或保健食品。不過，醫師建議應該從日常飲食開始，尤其是十字花科蔬菜，若「雙星組合」吃對了，對肝臟的幫助非常大。



功能醫學醫師許嘉珊在粉絲專頁指出，有脂肪肝的患者，常詢問該吃什麼保肝藥或保健品，但她通常會請對方檢視日常飲食。天然食物中，對肝臟解毒支持最有研究基礎的，就是十字花科蔬菜，特別是大花椰菜與青花椰苗，很多人以為營養價值高的青花椰苗可以取代大花椰菜，但兩者其實缺一不可，因為處理的是肝臟解毒的不同面向。

十字花科蔬菜對肝臟有很大的保健功能。（示意圖／翻攝自pexels）

許嘉珊進一步解釋，青花椰苗可以說是高效能的「解毒總經理」，是指發芽3～5天的嫩芽，最迷人的地方在於「蘿蔔硫素前驅物」的濃度，可高達成熟花椰菜的20～50倍。目前的人體與動物研究顯示，蘿蔔硫素能啟動細胞內的Nrf2 路徑，與降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝相關的生理指標呈現正向關聯，顯示其在非酒精性脂肪肝與肝指數調節上，具有潛在助益。



青花椰苗負責啟動肝臟的第2階段解毒，把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性，協助安全排出。不過，要注意青花椰苗很怕熱，建議生食、細嚼慢嚥，或搭配水果打成精力湯，才能完整獲得蘿蔔硫素轉換所需的酵素活性。



至於花椰菜，比較像是勤奮的「清運部隊」，許嘉珊說明，它提供了芽苗缺少的纖維體積，與徹底掃蕩毒素的功能。包括阻斷毒素回收與平衡荷爾蒙，富含的 I3C（吲哚-3-甲醇），能幫助代謝環境荷爾蒙（如塑化劑），這對現代人平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔至關重要，建議輕蒸3～5分鐘即可，既能保留大部分養分，又能讓纖維軟化，減少腸胃脹氣。

大花椰菜與青花椰苗的營養價值不同。（圖／翻攝自履行生活 許嘉珊醫師臉書）

針對想改善脂肪肝、提升肝臟解毒代謝的人，許嘉珊建議採取兩者加成的雙效方式，每週至少3到5次十字花科蔬菜（綠花椰、白花椰、高麗菜），幫腸道定期清潔，也斷絕毒素循環；每天一把（約15～20g）生青花椰苗，幫肝臟開外掛，啟動最高等級的細胞防禦。



許嘉珊提醒，肝臟是沈默的器官，它不見得喜愛大魚大肉，只求你給它對的燃料。定期清除體內毒素垃圾、並從飲食中給予助力、這就是最簡單最科學的護肝策略。

