對抗藍營！民進黨明排審「公費助理任用法」草案 鍾佳濱：制度化才是正辦

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱受訪。陳祖傑攝



詐領助理費案頻傳，國民黨立委陳玉珍日前提出《立法院組織法》修正草案，明定助理費由立委統籌運用且免檢據核銷，將助理費除罪化，引發爭議。對此，立法院司法法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄昨天變更議程，將綠委許智傑、郭國文提出的「立法院公費助理任用法草案」排入明天議程，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12/10）天表示，將整個公費助理任用制度化、透明化才是正辦，才不會造成因相關費用支用，造成了不必要的司法責任。

針對公費助理的權益問題，許智傑、郭國文提出「立法院公費助理任用法草案」，案由指出，由於立法院公費助理為輔佐立法委員行使職權之人員，不僅參與政府運作，更可能涉及國家安全。公費助理亦為國人服務，處理各項事宜，為加強倫理規範、遏阻不當行為，並鼓勵人員久任提升專業性，因此擬具 「立法院公費助理任用法草案」。

根據草案條文，立法院應建置公費助理名冊，並在網站公告各聘僱單位所聘的公費助理姓名等資訊，而且若聘用配偶、三親等以內血親，或二親等以內姻親關係擔任公費助理，需要揭露相關資訊。

對於陳玉珍力推助理費除罪化，鍾佳濱表示，必須先釐清的是，除罪化前提是有罪責、罪名，這部分是根據《刑法》，《立法院組織法》能不能幫助除罪，其實都是回歸到《刑法》的相關規定。

鍾佳濱認為，問題的本質不應該是為特定人員的行為，免除需要依法追溯的刑責，而是回歸到國會助理本身是接受國家資源、受立法院聘僱幫助立委完成職務的人員，因此正辦應該是要推動「公費助理任用條例」，將整個公費助理任用制度化、透明化，才不會造成因相關費用支用，造成了不必要的司法責任。

鍾佳濱強調，對於為了特定人士而量身定造的修法，黨團不以為然，並認為要回歸到制度基本面，希望問題焦點不是除罪，而是應該放在如何建立一個公費助理制度，可以幫助立法院能夠有效問政，這才是正辦，因此黨團支持明天在司法法制委員會初審「公費助理任用法」。

至於黨團會不會禁止助理參加反「助理費除罪化」連署，鍾佳濱回應，民進黨團不存在這個問題，而且現在看到的情況是，助理工會將在本週五向立法院長韓國瑜提出訴求，韓身為立法院首長，應該要支持助理的訴求，他也希望韓能夠秉持推動制度化可長可久的精神，不要像過去遇到違法亂政的作為，就縮起來不處理。

