對抗藍白惡修財劃法有解？許美華揭關鍵5走向：靠「這招」硬起來

政治中心／劉宇鈞報導

卓榮泰說，再修訂的《財劃法》將造成後續更大的問題。（圖／行政院提供）

國民黨、民眾黨在立院聯手通過再修正新版《財劃法》，行政院認為這是越修越惡，嚴重影響總預算編列。科技專家許美華揭未來5個可能的發展，她說，行政權若要對抗這些惡法，不能走釋憲那條路，唯一只能靠行政權硬起來。

行政院長卓榮泰17日表示，再修訂的《財劃法》將造成更大的問題，會比過去公式計算錯誤的問題還大，將陷政府的總預算無法編列，「行政院會全面的迎戰」，將提出更均衡、公平，真正能全民共享的政院版財劃法，在本週四行政院會通過後，送立法院審議。

廣告 廣告

對於卓榮泰的說法，許美華特別模擬接下來的5個可能性：

許美華說，如果立法院真的有聽進卓院長的話，放棄送出上週五通過三讀的財劃法，重新審查行政院版本的財劃法，那當然是很好的發展。但是，可能性應該不大。

許美華也說，立法院還是送出財劃法，卓院長已經說會全面迎戰，這時候，行政院有兩個選擇，一個是卓揆直接不副署、總統不公告，另一個選擇是按照正常程序，副署之後請總統府公告，之後向憲法法庭提出釋憲案。

許美華指出，由於憲法法庭已被藍白癱瘓，三位大法官又以不積極作為，讓憲法法庭實質無法運作。釋憲案送到憲法法庭也無法審理，財劃法形同被卡在憲法法庭，無法執行。

許美華直言，行政權要對抗藍白修惡法案，不能只靠主張違憲作為理由，雖然這較有說服力，要有違憲理由，才能考慮走釋憲這條路，因為憲法法庭總有一天會恢復運作，只要被大法官判定違憲，藍白惡法就會被擋下。像之前的國會擴權法案，還有這次的財劃法修惡，就有明顯的違憲之虞。

許美華強調，這次被匆促三讀的財劃法極可能違背憲法對權力分立、財政紀律及城鄉發展的要求，行政院因此向大法官聲請釋憲，希望透過憲法審理來確保憲政秩序穩定還有國家機關的正常運作，是很合理的。

許美華提到，有關民眾很擔心的不在籍投票、中配入籍縮短年限六改四等等，這些可能嚴重危害民主選舉機制、國家安全的法案，其實並不違憲！所以，行政權如果要強硬對抗這些惡法，不能走釋憲那條路，唯一只能靠行政權硬起來，不副署、不公告。

更多三立新聞網報導

館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？

新聞幕後／為何專打吳音寧？學者揭2018年離譜景象 民進黨選舉潰敗起點

台肥董座處理糟透了 她喊：要推吳音寧就推到底，完全就是普發一萬翻版

龍山寺外領1000元出賣雙證件 專家嘆：不要救，出事讓達爾文來教訓就好

