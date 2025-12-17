對抗 Nano Banana！OpenAI 帶來生成速度快 4 倍的圖像模型 GPT Image 1.5
指令理解、細節保留均大幅提升。
緊接著上週 GPT-5.2 的發佈，OpenAI 今天早些時候又拿出了對抗 Nano Banana Pro 的最新圖像生成模型 GPT Image 1.5。其生成速度是之前版本的 4 倍，而且對輸入指令的理解力大幅提升，能更加精確地依照要求創作、編輯圖像元素。與此同時，新模型也能保留更為完整的畫面細節，呈現更細膩的質感。尤其在處理更密集、更小的文字時，進步非常明顯。
而在跑分環節，GPT Image 1.5 在 Artificial Analysis 的文字轉圖像和圖像編輯測試中均力壓 Nano Banana Pro，但更強調精細化處理能力的 GenAI Image Editing Showdown 得分仍是 Google 的模型更高。作為這次更新的一部分，OpenAI 也在 ChatGPT 裡增加了專門的圖像分區。其中包含數十種預設濾鏡和提示詞，用戶可透過 app 側邊列或網頁直接使用。
GPT Image 1.5 會從今日起向全球所有 ChatGPT 用戶及 API 使用者開放，各位不妨現在就去試試它的效果如何囉。
緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！
🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk
🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/
🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8
🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D
🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk
其他人也在看
中國截斷台灣10條海底電纜？網傳恐斷網 查核中心說明實際情況
近期社群平台流傳一則訊息，稱台灣的國際海底電纜已被中國暗中截斷了10條，幾乎導致對外網路中斷，並附上一張顯示多條海纜呈現「紅色」異常的圖片。然而，經查核中心確認，該傳言不實，目前台灣共有15條國際及10條國內海纜，其中通報異常的僅有4條國際海纜及1條國內海纜，均有備援線路可用，對國內與對外網路通訊影響有限。查核記者追溯傳言中所搭配的圖片，發現其來源為民間開發......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 21
一卡通真的發錢了！iPASS MONEY下載破330萬 2步驟爽拿1500元
一卡通公司宣布，旗下 iPASS MONEY APP 下載數正式突破 330 萬，已成為不少民眾日常轉帳、消費與繳費的重要工具。為回饋用戶支持，一卡通推出限時回饋活動，即日起至 2025 年 12 月 31 日，只要完成指定設定，最高可領 1500 元回饋。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
Google翻譯導入Gemini！告別直譯、還能像Duolingo一樣打卡學外語：4步驟教學一次看
Google 翻譯引進 Gemini 模型，顯著改善翻譯精確性及自然度，並推出即時翻譯 Beta 版，支援超過 70 種語言與各式耳機品牌使用。數位時代 ・ 21 小時前 ・ 1
iPhone鬧鐘竟「自動靜音」 內行人：關閉1功能即可
近日有iPhone用戶反映，手機內建鬧鐘出現「畫面顯示響鈴、實際卻無聲」的異常狀況，導致多人錯過重要行程。有用戶因此延誤航班、考試，甚至影響工作出勤，引發大量使用者焦慮與討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友
不用下載Line Pay Money！ 透過「這方法」不僅能繳費 也能轉帳給好友EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
我吃了什麼？網友驚覺前天晚餐忘光光 醫師警告「恐是手機失智症」：這10項自我檢測
現代人幾乎無法離開智慧型手機，但日本專家警告，長時間、無節制使用手機，恐導致大腦記憶混亂、思緒疲勞，甚至出現所謂的「手機失智症」。這種現象最常見的表現之一，就是連前天晚餐吃什麼都想不起來，引發網友熱烈討論與共鳴。鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前 ・ 1
Apple 釋出 iOS 26.2 和 iPadOS 26.2 正式版更新！同步開放多項系統調整
Apple 正式釋出 iOS 26.2，這是 iOS 26 系列的第二個大型更新，距離 iOS 26.1 上線約一個多月。這次更新支援 iPhone 11 系列三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 發起對話
蘋果摺疊 iPhone Fold 登場就會改寫市場？IDC 預測出爐
摺疊智慧型手機市場正準備迎來一場關鍵變化，尤其目前消息傳出 Apple 蘋果首款摺疊 iPhone Fold 將在 2026 年首次亮相。如果消息成真，根據 I三嘻行動哇 ・ 1 天前 ・ 2
iPhone鬧鐘常沒響？一票人被害慘 內行揭「關閉1功能」秒解決
《紐約郵報》（New York Post）報導，美國用戶喬迪（Brett Chody）抱怨，自己因為iPhone鬧鐘無聲作動，錯過了清晨飛往芝加哥的班機。她在TikTok上分享經歷，指鬧鐘畫面顯示正在響鈴，但手機卻完全沒有聲音，直到她自行醒來才發現，鬧鐘已靜默運作了長達2小時。該影片迅速累積...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
二手 iPhone 驗機全攻略：從外觀到內部功能的 10 項必測清單
恭喜你在 Yahoo 拍賣 (Y 拍) 上找到了一台價格誘人的二手 iPhone！但千萬別高興得太早。許多賣家只會提供靜態的品相照片，然而，真正的問題往往藏在手機的功能和內部零件中——比如高價值的 Face ID 失效、更換了非原廠的螢幕，或是機身內曾有進水紀錄。Yahoo好好買 ・ 1 天前 ・ 發起對話
旅行社首家！可樂旅遊獲ISO 27001認證 資安標準全面接軌國際
生活中心／綜合報導強化旅客個資保障，打造安心、永續旅遊服務體驗。可樂旅遊領先業界，通過國際驗證機構SGS審查，成為台灣首家取得最新版本之「ISO 27001:2022」國際資訊安全認證的旅行社，並於昨（15）日正式舉辦授證典禮，由SGS營運總監何星翰親自頒發證書給可樂旅遊副董事長吳守謙。該項認證象徵可樂旅遊已建置符合國際標準的資訊安全管理系統，展現公司在保障旅客個人資料與交易安全方面的高度重視。民視 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
又遲到了！iPhone鬧鐘「自動靜音」害人睡過頭 專家曝解方：快關掉這功能
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導不少iPhone用戶都發生過同樣的惡夢，鬧鐘明明設定好，卻在響的時候「自動靜音」，導致錯過重要行程。美國一名網紅喬迪...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
金與正疑持中國折疊螢幕手機 聯合國制裁恐落空
（中央社首爾15日綜合外電報導）北韓領導人金正恩的妹妹金與正，日前被拍到手持一款疑似中國製造的折疊螢幕手機。聯合國目前正對北韓實施制裁，禁止智慧型手機輸入，不過平壤菁英似乎仍能取得最新電子產品。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
掃地機器人鼻祖市值蒸發9成9！iRobot聲請破產 「這國」債主將當接盤俠
掃地機器人鼻祖正式倒下。美國家用機器人公司iRobot近日向法院聲請第11章破產保護，啟動重整程序，並由中國主要供應商深圳銀星智能科技接手全部股權，曾經風靡全球的Roomba品牌，正式走向退市與易主命運。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
豆包AI「自動滑手機」惹議！微信、淘寶陸續啟動風控防堵
（記者石耀宇／綜合報導）由字節跳動旗下「豆包」團隊與中興通訊合作推出的AI原生「豆包手機」，近期在中國引爆話題 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPhone 20周年紀念機「變臉」 傳首度採曲面螢幕
蘋果傳將在2027年推出iPhone 20周年紀念機，最大特色是採全螢幕、沒有瀏海，並首度採用曲面螢幕設計，主力面板供應...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國家公園登山報到APP即日起上線！ 一鍵發送座標簡訊求救
內政部國家公園署推出「國家公園登山報到APP」，整合玉山、雪霸、太魯閣3座高山型國家公園資訊，提供步道地圖、入園許可證等功能，如遇緊急狀況也可一鍵發送座標簡訊給緊急聯絡人，快速通報位置，縮小救援範圍。中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
掃地機器人鼻祖殞落！iRobot宣布破產、由代工廠「衫川機器人」接手
曾經定義「掃地機器人」這個產品類別，讓Roomba成為吸塵機器人代名詞的美國老字號品牌iRobot，終究還是敵不過市場的殘酷競爭。Mashdigi ・ 1 天前 ・ 發起對話
中國經濟數據水很深 成長率「含水量」高？ 《人民日報》頭版刊登習近平談話 要地方政府追求「沒有水分的增長」｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞🩷： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 13 小時前 ・ 4
iPASS MONEY APP發錢啦！完成2任務先搶1000元
「iPASS MONEY」APP下載已破330萬關卡，一卡通公司宣布，即日起至12月31日，民眾只要達成2步驟即可獲得最高1000元優惠券，若連結指定銀行帳戶，再享最高500元回饋！中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發起對話