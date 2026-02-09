對折口罩釀血痕！她放口袋上廁所 大腿驚現16公分傷口

女網友將對折口罩放進口袋，上廁所拉褲瞬間被鼻樑壓條刮傷，大腿出現16公分血痕。（示意圖／Pixabay）





一名女網友在Dcard以「千萬不要把對摺口罩放口袋上廁所」為題發文。她表示，上完廁所拉褲子的瞬間，大腿突然覺得被刮到，原本不以為意，直到晚上回家低頭查看，才發現腿上竟出現長達約16公分的血痕，讓她直呼「真的會嚇死」，坦言自己本身很害怕傷口與流血，看到當下相當崩潰。

鼻樑金屬壓條惹禍

原PO指出，當時將對折後的口罩放進褲子口袋，推測應是口罩鼻樑處的金屬壓條在拉褲子時外露刮傷皮膚。不過，受傷當下幾乎沒有明顯痛感，直到事後才發現這道傷口。

女網友表示，該款口罩為常見醫用口罩，平時已使用多盒，這是第一次發生類似情況，因此提醒大家日常使用時多留意細節。

貼文曝光後，引發網友熱烈討論。不少人留言表示「有些口罩壓鼻樑的金屬條真的很銳利，我之前也被割過」、「還好我不喜歡有壓條的口罩，戴臉上就會刮臉」、「我幾乎都掛在手臂上，這種傷口很煩人」。也有人建議可改選沒有金屬壓條的款式，或更換品牌，「之前怕割到臉，我直接把整盒丟掉」。

