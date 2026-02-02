對接中國十五五規劃 香港將首訂五年規劃

（中央社記者張謙香港2日電）香港行政長官李家超透露，當局將會首次制定「五年規劃」，以對接中國的「十五五規劃」。

信報今天刊登了對李家超的專訪，他在訪問中說，3月初召開的中國全國「兩會」將會審議「十五五規劃」綱要，今年是「十五五」開局之年，香港要有相應安排，因為國家發展給予香港龐大機遇，一定要主動爭取對接。

他舉例，「十五五」建議重點包括支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢領域，更表明支持香港建設國際創新科技中心，相信透過發展高新科技，能為香港以至國家經濟增值。

此外，「十五五」建議支持港澳打造國際高端人才集聚高地。

因此，香港必須更積極及主動地對接「十五五」，進一步發揮香港優勢，貢獻國家發展，而港府已經作出部署，當「十五五規劃」綱要全文公布後，港府會根據內容細節，主動對國家整體發展和涉港部分作出全面對接。

李家超說，香港過去一直沒有與國家「五年規劃」全盤對接的機制，但這次會首次制定本身的「五年規劃」，訂定一套政策框架，就重點發展領域進行更細緻部署，以配合國家5年、10年甚至更長遠的規劃。

據報導，李家超將會親自領導跨局、跨部門對重點領域進行詳細部署。

「十五五規劃」綱要全稱「中國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要」，是中國於2026至2030年經濟社會發展的綱領文件；2025年10月，中共20屆四中全會審議通相關建議文件。（編輯：周慧盈）1150202