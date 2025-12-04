對政府打詐力度「民眾沒感」 最新街訪炸鍋：鞭刑才會怕

柬埔寨跨國詐團太子集團在台據點日前遭檢警調搜索，查扣不法所得超過45億元，讓社會憤慨於國家洗錢防制體系的失靈。對此，就有網紅近日對民眾進行街訪，詢問現在民眾對於政府打詐力度是否有進展，沒想到風向卻一面倒，大多數人驚呼「我覺得沒有什麼成效，而且越來越多，因為詐騙抓到很快就放人了」、「現在詐騙你報案好像沒有用」，引發討論。

YouTuber艾草愛對囉上月25日釋出一部街訪影片，針對政府打詐是否有進展，大部分民眾直呼「我覺得沒有什麼成效，而且越來越多，因為詐騙抓到很快就放人了」、「現在詐騙你報案好像沒有用」、「聽起來好像沒有政府的狀態」、「詐騙這種東西要防真的要靠政府做立法，因為有的東西說不會被騙，但有的人真的是心裡最軟那快被抓到，真的是躲不掉」、「現在太鬆了，每個人講話都無的放矢，什麼都敢說」。

但也有民眾大力建議，要讓做詐騙的上游「會痛」才會記取教訓，「早晚都會抓到然後有報應的」、「如果有成效的話應該是我的錢要拿得回來」、「講一句難聽的話，政府他現在好像還是差不多一樣，我並沒有覺得成效有上升，因為這幾年變化太大，詐騙抓到也很快就放人」、「我造成是要讓詐騙痛，會痛就會怕」、「我贊成重罰，或遏止一些怕痛的人」、「鞭他一鞭、二鞭看他會怎樣」、「要抓到上游的來鞭刑」。

而總統賴清德在上月（29）日出席「2025總統與青年論壇」時，有學生關注當前詐騙氾濫議題，賴清德指出，全國每日約發生五、六百件詐騙案，等同一天約有五、六百名民眾跌入詐團陷阱。他強調，上任後即要求內政部、法務部、國家通訊傳播委員會、數位發展部 等跨部會單位全面統計詐騙案件，不得隱匿，並責成 警政署 進行破案數據、追回金額等案件彙整，建立公開透明的打詐資訊鏈。

針對打詐法制改革，賴清德表示，政府已通過 詐欺犯罪危害防制條例，並同步修正 通訊保障及監察法、洗錢防制法 及 刑事訴訟法 等法案，被外界稱為「打詐四法」。他不諱言，提高刑度與量刑是打擊詐騙關鍵手段之一，中央更進一步推動 詐騙防治中心 成立，結合NCC、金融監督管理委員會、數發部 等相關單位協力，形成打詐聯防網。

談及具體政策，賴清德進一步提出政府打詐政策已升級為 打詐綱領2.0，共分五大環節，包括識詐、反詐、阻詐、堵詐及懲詐。識詐作業透過各式宣傳與媒體管道提升民眾警覺；反詐由 數發部 負責AI機器人在網路巡視詐騙訊息；阻詐則聯手金融機構防止贓款被提領；堵詐由 中華電信 與 NCC 積極攔截可疑通訊；最後的懲詐則回到司法端提升重刑嚇阻。

現場也提及，法務部近期已提出 詐欺犯罪危害防制條例修正草案，未來若詐騙金額達1億元以上，將處至少7年以上有期徒刑；若金額達1億元，且詐款超過1億元，更要求刑度至少7年以上。賴清德特別強調，只要詐騙金額超過1億元，至少將面臨至少7年以上刑期。

在打詐預算方面，賴清德指出，國家已編列90億元特別預算，並將於明年加碼至90億元投入打詐鏈整備，並編列五大步驟的識詐、反詐、阻詐、堵詐、懲詐等量刑政策，預算更達90億元，希望從執法、科技、金融、司法等端形成完整打詐鏈。

