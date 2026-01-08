「對敵效忠」範圍不明恐入人於罪 藍委建議明確違法範圍

國民黨立委王鴻薇質疑，修法內容的「對敵效忠」的標準甚廣，恐讓第一線的國軍弟兄在無意識的情況下觸法，「像是男女朋友間宣示忠誠也算嗎？」，容易入人於罪，認為應加上「足以生軍事上之不利益者」的規範。(本報資料找片)

立法院司法及法制、外交及國防委員會今（8）日聯席審查「《陸海空軍刑法》第24條修正草案」，國民黨立委王鴻薇質疑，修法內容的「對敵效忠」的標準甚廣，恐讓第一線的國軍弟兄在無意識的情況下觸法，「像是男女朋友間宣示忠誠也算嗎？」，容易入人於罪，認為應加上「足以生軍事上之不利益者」的規範。

針對該修法，司法院提出的書面報告提醒，「效忠之表示」其涵義甚廣，為避免過度擴張可罰性範圍，應增加適性犯要件，例如補充為「…對敵人為效忠之表示，足以生軍事上之不利益者」，若不足以生軍事上之不利益，則以《陸海空軍懲罰法》所定勤務上或勤務外違紀行為加以規範即可，此等層級化處理亦較符合比例原則及刑罰之最後手段性，故建請再酌。

王鴻薇質詢時表示，《陸海空軍刑法》第24條，那條文只有一條，但現在對第一線的國軍弟兄來說，這些年輕役男可能20多歲而已，擔心這次修法是否可能讓他們在沒有任何意識之下觸及了相關的法律，而使他們可能面臨1年以上的徒刑的風險。

她指出，例如有人跟中國的女朋友互相在身上刻一個忠誠，「那這叫不叫效忠？」，這些年輕役男可能跟男朋友、女朋友來互刻一個忠誠，這是否可能觸法，尤其司法院的意見也認為效忠的表示含意甚廣，建議補充「對敵人為效忠之表示，後面應該加上足以生軍事上之不利益者」，想請問國防部對此的看法。

國防部法務司長吳逸聖說明，現役軍人對敵人表示效忠的行為，其實就已經對我國軍事安全、國家利益產生實質危害，因為恐被敵人用作心戰宣傳，但還是要由檢察官依事實上的認定處理。

王鴻薇強調，我們基本上是同意這一個修法的方向，但法律上要有明確性，讓第一線官兵不要動輒得咎、變相的文字獄，不小心就要被處1年以上的有期徒刑，變成很容易入人於罪，盼後續修法可以依照司法院的建議處理。

