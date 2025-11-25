對新版財劃法提覆議或不副署？ 卓榮泰：讓院版變成唯一可行

立法院院會25日繼續對行政院長卓榮泰施政報告質詢，卓榮泰列席備詢。(記者羅沛德攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆今天就財劃法議題，在立法院院施政總質詢詢問行政院長卓榮泰是否會對於近日在野黨再修正財劃法提出覆議或是使用不副署的方式？卓榮泰未正面回應，僅表示，希望用審計院版財劃法的動作，讓所有現在的財劃法討論停止，讓院版財劃法變成唯一可行。

賴瑞隆表示，新版財劃法讓台北增加了400多億，高雄實質損失了將近200億，這讓南北失衡更加嚴重，這是一個重北輕南的財劃法，詢問卓榮泰是否同意？卓榮泰表示，去年通過的新版計算公式非常簡化，過去十幾年來我們一直在平衡這個作用，但是過去十幾年以前，重北輕南的狀況是越發的嚴重，最近幾年我們一直在調整。

賴瑞隆詢問卓榮泰，是否認為新版財劃法加重了重北輕南問題？卓榮泰表示，它特別對特定幾個縣市、城市特別的優惠；賴表示，它對南部特別不好，卓則附和，對中部也不好，雲林、苗栗也不好。賴瑞隆說，所以希望大家支持院版的財劃法。

賴瑞隆表示，如果最後院版的財劃法沒有得到支持的話，行政院會怎麼處理新版財劃法？會提覆議嗎？還是用不副署的方式？卓榮泰表示，現在幾乎有四個版本，一個是已經被廢棄不用的財劃法，但今年的總預算是依照舊版編的，那明年編的總預算是依照去年通過的新版的財劃法，現在又有11月14日和上週通過的再修版財劃法，所以一共有三個財劃法，現在院版再提出一個院版的財劃法。

卓榮泰表示，院版的財劃法是經過與地方6次以上的溝通，而且裡面的計算公司最合理，應該可以取得最大的共識，能夠放到立法院裡面來討論，至少能夠有個衡平討論的機會。今年11月14日通過的再修版的財劃法會大幅的提升政府的舉債，舉債達到5600億，已經超過我們公債法的上限，「所以我不能編，行政院不能編，編出來就是一個違法的預算」。

卓榮泰表示，明年的總預算已經依照新版的財劃法在編了，如果現在變動，政府的施政穩定性會大大打擊。賴瑞隆則問，所以行政院對於立法院通過的財劃法市無法運作的？卓說，他希望有機會來看院版財劃法，用審計院版財劃法的動作，讓所有現在的財劃法討論停止，讓院版財劃法變成唯一可行。

賴瑞隆表示，所以卓榮泰的想法是暫時先不處理立法院通過的這個新的財劃法，而先處理院版的財劃法？如果院版達成共識的話，那就能夠解決所有財劃法的問題了，這是最完美的一個方案是嗎？卓榮泰表示，這是解決問題的開始而已，他上週五得到的訊息是這個樣子。

