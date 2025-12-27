對方優點是什麼？陳亭妃酸「羨慕資源多」 林俊憲：選市長不是照排隊

記者劉秀敏／台北報導

民進黨2026台南市長初選政見會今（27）日登場，在提問階段，資深媒體人邱明玉請陳亭妃、林俊憲互說對方一個優點，但林俊憲僅表示「亭妃委員也有可取之處」，並稱陳亭妃說自己準備很久，「但選市長不是照排隊的」；陳亭妃則直言，羨慕林俊憲資源特別多，可以辦很多場造勢，她只有一步一腳印地努力走，但她相信，人民要的是一個真正站在一起的市長。

林俊憲回應邱明玉提問「舉出對方一個優點」（圖／翻攝自民進黨直播）

邱明玉提問時表示，兩位參選人都提到，無論初選輸贏都會接受結果，「我想選戰也不用這麼劍拔弩張，可否請兩位說說對方的一個優點？」

廣告 廣告

林俊憲表示，競選難免有競爭，大家都是黨內同志，希望選後可以共同團結合作，陳亭妃也有可取之處，她說準備很久、準備八年了，「但是，選市長不是照排隊的。」選市長應該是選一個最適合、最有能力、最能夠重新建立台南市民對民進黨信任的人選。而他認為，以他過去對台南市政的了解，他是最適合、最好的人選。

林俊憲、陳亭妃回應邱明玉提問「舉出對方一個優點」（圖／翻攝自民進黨直播）

陳亭妃則表示，她很羨慕林俊憲資源特別多，可以辦很多場造勢、遊覽車可以一台一台地載，她沒有這些資源，只有一步一腳印、雙腳努力走。陳亭妃說，她希望取得人民的信任感，讓人民有更多的期待，要找回感動，「人民要的是一個，真正跟他們站在一起、永遠給他看到的市長，而不是離他們很遠的市長。」

更多三立新聞網報導

陳亭妃提「賴清德僅6議員支持照樣贏」 林俊憲：是因為他沒背骨傷害黨

談強化台南治安！林俊憲喊「加強民防訓練」 陳亭妃拋「持續演練」

初選後挺對方？林俊憲喊「贏了支持我」 陳亭妃：沒這問題別黨內互打

8年走遍台南37區！陳亭妃拋「七大」主軸政見：要找回所有感動與信心

