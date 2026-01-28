對方車上留鹹濕紙條！要求下屬代查情敵個資 北市副所長被起訴

記者楊忠翰／台北報導

台北市大安分局敦化南路派出所副所長鄭晉東偷查情敵個資被起訴。（圖／翻攝畫面）

台北市大安分局驚傳風紀案件，今年4月間，督察組進行警用系統查詢稽核作業，進而查出敦化南路派出所有異常查詢紀錄，督察人員深入追查後發現，副所長鄭晉東查詢情敵個資，還多次在對方車上留紙條，內容不堪入目，28日台北地檢署依違反個資法起訴鄭晉東。

檢警調查，2025年2月間，敦化南路派出所副所長鄭晉東，因愛慕養生館的按摩妹，又懷疑對方另有對象，遂記下接送按摩妹的轎車車號，並以發現交通違規車輛為由，要求值班警員代為查詢車籍資料。

廣告 廣告

鄭晉東確認情敵將愛車停在特定停車場後，多次在對方車上留紙條，內容提及「昨天XXX住我這邊」、「做愛是不是很爽」、「一直高潮」、「好久沒那麼爽了」、「不要常常太早下班回去，偶爾也換換我」，情敵不堪其擾決定提告。

督察組清查時發現，當初鄭晉東查詢的車籍資料，根本沒有交通違規紀錄，顯然鄭晉東是為了掌握情敵行蹤，才要求警員幫忙查詢個資，鄭晉東被拔除副所長職務，改調警備隊服務。

鄭晉東應訊後坦承犯行，檢方偵結後依違反《個人資料保護法》將他起訴；至於協助查詢車籍的鄧姓警員，因不知情獲不起訴處分；除此之外，情敵還對鄭晉東提告恐嚇、跟騷等罪，檢警仍在調查中。

更多三立新聞網報導

怒嗆教育失敗！不滿20歲男未禮讓優先席 七旬翁揮拳打傷人

兄弟當街逞凶！拒載喊關門小力點 小黃司機被雙煞拖下車痛毆

喊名字讓他認栽！國立女大生如廁被偷拍 靠手機認出男同學身分

提款機全毀！三立採訪車撞進彰化銀行 10人輕重傷急送醫

