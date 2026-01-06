對於吳子嘉向新竹地檢署告發陳見賢涉嫌圖利案 陳見賢強調黨內競爭不該變抹黑戰場

陳見賢（前排左四）強調，黨內競爭不該變抹黑戰場。（記者彭新茹資料照）

記者彭新茹／新竹報導

對於媒體人吳子嘉六日具狀向新竹地檢署告發新竹縣副縣長、國民黨竹縣黨部主委陳見賢涉嫌圖利案，陳見賢強調，黨內競爭不該變抹黑戰場，惡意造謠已蒐證，將依法追責。

陳見賢辦公室表示，針對吳子嘉五日晚間於社群媒體平台直播中所發表之相關言論，內容明顯與事實不符，已對陳見賢之名譽造成具體且實質之損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱之疑慮，將正式委由律師全權處理，絕不姑息。

陳見賢辦公室指出，關於外界刻意炒作之「新豐鄉重劃區」相關議題，特此鄭重澄清，該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序。陳見賢係於職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。任何刻意扭曲、混淆視聽之指控，均屬惡意抹黑。

陳見賢辦公室說，目前正值新竹縣長國民黨提名協調關鍵時刻，嚴正呼籲相關政治人物及團體，停止將黨內同志視為敵人、仇人，停止以潑髒水、抹黑攻擊作為競逐手段。企圖藉由打壓他人、製造對立來成就自身，既不光明，也不正當，更嚴重傷害國民黨黨內民主與團結。

陳見賢辦公室強調，已發現特定政治人物支持者群組及相關社群平台，明顯刻意散布未經查證、甚至明知不實內容，進行指控、影射與人格抹黑，此類行為更明顯構成「惡意造謠」。而少數特定媒體未進行查證及平衡報導，片面引述不實論述，嚴重破壞公共討論秩序，亦非言論自由所能容許。相關不當言論與行為均已完整蒐證，將立即進行法律行動。

陳見賢辦公室重申，尊重憲法所保障之言論自由，但言論自由從來不是造謠、抹黑、毀謗他人，或進行政治鬥爭的保護傘。對於任何不實指控與人格攻擊行為，必將依法究責，透過司法程序還原事實真相，捍衛公務人員之清白與尊嚴。