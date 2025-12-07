對日再施壓？日媒驚爆：陸對日企祭「稀土牌」 審批出現延宕

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係緊張，日媒披露，中國大陸政府近日對日企申請稀土所需的出口許可，近期出現較以往明顯延宕跡象，恐與中日關係惡化有關。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

《讀賣新聞》引述多名日本政府相關人士透露，稀土是電動車、風力發電、產業用機器人等關鍵零組件的重要材料，而全球約7成產量掌握在中國大陸手中，部分品項甚至「幾乎全量依賴中國大陸」。若出口持續延滯，恐對日本製造業帶來巨大衝擊。

一名日本政府人士證實，「（包含稀土在內的）重要礦物確實出現出口手續延誤。」但他也表示，目前仍無法判斷是否屬於中國大陸方面的施壓，「到底是行政因素，還是威嚇或騷擾，現階段還不能下結論。」另一名政府高層直言觀察到異常動向，「中國大陸似乎正利用稀土問題，對日本施加壓力。」

廣告 廣告

報導指出，中國大陸過去多次運用稀土作為外交與經貿衝突中的施壓工具，2010年釣魚台附近發生大陸漁船與日本海上保安廳巡邏船碰撞事件後，北京即對日本祭出稀土出口限制。

今年4月，中國大陸也曾以稀土管制，回應美國的「相互關稅」措施。此外，大陸商務部4日曾於例行記者會表示，如果日方一意孤行，中方將採取「必要措施」，「一切後果由日方承擔」，被解讀為不排除採取經濟制裁。

延伸閱讀

尷尬！賈吉世足賽分組抽籤 螢幕卻播「要命失誤」全場看傻

MLB/比大谷翔平還會轟 國聯全壘打王和紅人互拋媚眼

MLB/前洋基終結者轉隊大都會 若簽回迪亞茲願退二線