對日報復沒完沒了？傳北京擬加強對日稀土出口審查

中國針對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論繼續採取報復手段。根據中國媒體報導，北京政府正考慮加強對日本的稀土出口許可審查。

《中國日報》週二（1/6）引述知情人士指出，「鑒於日本近期惡劣表現，中國政府正考慮針對性收緊2025年4月4日列管的中重稀土相關物項出口許可審查」。

報導說，中國商務部發言人何亞東上月4日的例行發佈會上曾表示，如果日本政府不糾正錯誤言行，「中方將採取必要措施，一切後果由日方承擔」。

中國商務部和海關總署於去年4月4日起對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制措施。

《中國日報》在報導中引述日本野村綜合研究所的評估顯示，用於電動汽車驅動電機釹磁體的鏑、鋱等重稀土幾乎100%依賴中國供應，一旦受限，日本經濟將面臨較大衝擊。

野村綜合研究所估算，假設中國對日稀土出口限制持續3個月，其結果是造成6600億日元左右的損失，促使年名義和實際GDP下降0.11%。如果持續一年，損失額將達2.6兆日元左右，年名義和實際GDP將減少 0.43%。

