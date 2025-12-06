對日持續施壓！陸明起「渤海海峽黃海北部」軍演為期一週

日相高市早苗（Sanae Takaichi）「台灣有事」論，引發大陸對日文攻武嚇不斷。大陸宣布明起「渤海海峽黃海北部」實施軍演，為期一週。與此同時，東亞海域出現異常軍事動態，大陸部署大量海軍艦艇與海警船，引發區域關注。

大連海事局發布「遼航警523/25」航行警告。（圖／翻攝大陸海事局官網）

據《央視新聞》引述大陸海事局網站消息，稱大連海事局發布「遼航警523/25」航行警告，稱渤海海峽黃海北部，自12月7日16時至14日16時在38-51.7N121-38.2E、38-34.2N121-38.2E、38-33.9N121-07.9E、38-48.2N121-14.1E諸點連線範圍內執行軍事任務。禁止駛入。

廣告 廣告

據悉，11月中旬中方召見日本大使，抗議日本首相高市早苗涉台言論後，大陸在東亞海域動作頻頻。稍早《路透》4日發布的獨家報導，指出大陸近期在東亞海域部署了數量龐大的船艦，高峰期一度超過100艘，目前仍有約90艘在區域內活動。知情人士形容，這是北京當局「迄今最大規模的海上武力展示」。

《路透》審閱的情報報告與4名區域安全官員指出，大陸船艦的集結範圍極廣，從黃海南部一路延伸至東海、南海，甚至深入西太平洋。官員表示，這次行動規模已超越去年12月曾引發台灣提高戒備等級的大規模海上部署。

外媒指陸近期在東亞海域部署數量龐大船艦，一度超100艘。（資料照／微博「東部戰區」）

報導指出，這波部署不僅是展示軍事存在。一名官員透露，區域內的部分大陸軍機與艦艇，甚至執行了針對外國船隻的「模擬攻擊」演練。同時，解放軍也操演了「區域拒止」行動，旨在衝突發生時阻止外部勢力（如美軍）向該區域輸送增援部隊。

不過，大陸外交部5日未證實相關報導，發言人林劍表示，大陸一貫奉行防禦性的國防政策，海軍、海警嚴格按照大陸的國內法和國際法在有關海域活動，「有關方面不必大驚小怪、過度解讀，更不要無端炒作」。

延伸閱讀

「非核家園」定義要改了 王鴻薇：神也是你鬼也是你

卓榮泰：新式核能若商轉 非核家園定義可能重新思考

財劃法覆議遭否決 卓榮泰：不經正常程序、沒必須執行的壓力