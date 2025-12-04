對日本秀肌肉！中國於東亞海域集結逾百艦艇

▲外媒《路透社》報導，中國在與日本關係持續緊張之際，於東亞海域部署大量海軍及海警艦艇，數量一度超過百艘。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 中國與日本關係持續緊張，北京不滿日本首相高市早苗遲遲不撤回「台灣有事」言論，近期不只在鄰近日本的黃海、渤海接連實施軍事演習，還被外媒踢爆，正於東亞海域部署大量海軍及海警艦艇，數量一度超過百艘，可說是迄今為止，規模最大的海上武力展示。

根據《路透社》4日報導，中日2國陷入外交危機之際，台灣總統賴清德還宣布1.25兆台幣的國防開支預算，讓北京更加憤怒，多名安全官員透露，中國船隻已在從黃海南部經東海、延伸至有爭議的南海以及太平洋水域集結。

相關文件顯示，截至週四上午，該區域有逾90艘中國船隻在作業，本週稍早甚至一度超過100艘，規模超過中國去年12月的大規模海軍部署，當時還促使台灣提升警戒級別。

一名要求匿名的官員指出，自從中國上月中旬召見日本大使，抗議高市早苗言論以來，就開始向該地區部署比平時更多的船艦，遠遠超出中國的國防需求，給各方都帶來風險，認為北京正在通過這種史無前例的部署，測試各方反應。

台灣國安局長蔡明彥3日曾說，目前正是中國軍事演訓最活躍的時期，中國在西太平洋地區有4個海軍編隊活動，台灣正密切關注相關活動。

消息人士並稱，這項海上集結，部分中國船艦與戰機協同行動，模擬對外國船隻發動攻擊，還演練了如何實施封鎖，目的是在發生衝突時阻止外部力量增援。截至發稿時間為止，中國國防部、中國外交部、中國國台辦，均未回應外媒置評的請求。

原文連結：Exclusive: China massing military ships across region in show of maritime force, sources say

