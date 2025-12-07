對日本F-15雷達照射？中國海軍反批「滋擾」 澳防長力挺東京

2025年12月7日，日本防衛大臣小泉進次郎在東京會見澳洲國防部長馬勒斯，並共同出席記者會。路透社



日本防衛大臣小泉進次郎今日（12/7）指控，中國航空母艦「遼寧號」所屬殲-15戰機對航空自衛隊的F-15戰鬥機兩度雷達照射後，中國海軍反批日機多次抵近「滋擾」，聲稱將採取必要措施，維護自身安全和合法權益。

中國海軍新聞發言人、大校王學猛表示，日前，中國海軍遼寧艦航母編隊在宮古海峽以東海域正常組織艦載戰鬥機飛行訓練，事先公布了訓練海空域。期間，日本自衛隊飛機多次抵近中國海軍訓練海空域「滋擾」，嚴重影響中方正常訓練，嚴重危及飛行安全。

王學猛指出，日方有關炒作與事實完全不符，「我們嚴正要求日方立即停止汙衊抹黑，嚴格約束一線行動」，並強調中國海軍將依法採取必要措施，堅決維護自身安全和合法權益。

遼寧號5日被日本確認在東海海域航行，隨後偕同3艘飛彈驅逐艦通過沖繩本島與宮古島之間海域，並在沖繩縣沖大東島西方約270公里海域進行艦載機及直升機的起降訓練。

小泉進次郎6日深夜緊急召開記者會，宣布「遼寧號」所屬的殲-15戰機，於當天在沖繩東南方公海上空，對日本航自的F-15戰鬥機兩度進行雷達照射，指「這是一個危險行為，對此極為遺憾。我們已向中方提出強烈抗議，並嚴正要求此類事件不再發生。」

小泉今日在防衛省與來訪的澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）會談時，再度提及中國軍機對空自戰機進行雷達照射的事件，強調該危險行為已超越確保飛安的必要範圍，日方將以堅毅且冷靜的態度，持續推進維護區域和平穩定的措施。

馬勒斯也在記者會上對過去24小時中國的一系列動向深感憂慮，表示日澳兩國將攜手實現自由開放的印太地區，而「在維護基於規則的國際秩序方面，我們願與日本並肩行動，為日本挺身而出。」

此外，日澳兩國防長同意建立涵蓋情報分享、飛彈防禦等廣泛領域的新合作框架，以強化平時的協作機制。雙方預計將確認明年初簽訂澳洲海軍引進新型艦艇的合約進度，並商定推動國防產業間的合作。

