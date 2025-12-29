對明年AI發展樂觀資金續點火 台股改寫盤中新高

根據外媒報導，美國晶片大廠輝達(NVIDIA)已通知中國客戶，計畫在農曆新年前、約2月中旬之前，開始向中國出貨旗下第二強大的AI晶片H200。AI概念股再度在台北股市百花齊放，今天(29日)在台積電帶領下，大盤指數不斷上攻，午盤前最高來至28788點，再次改寫盤中新高。

美國聯準會上修2025年至2028年美國經濟成長率，且認為在《大而美法案》刺激下，再加上強勁AI資本支出，特別將2026年經濟成長率大幅上修0.5個百分點，並下修2026年個人消費支出物價指數(PCE)與核心PCE預估，認為通膨可望於2026年第一季見頂，之後開始回落，強化美國實現經濟不太冷、通膨不太熱的「金髮女孩經濟」可能性。

與此同時，輝達(NVIDIA)傳出已告知中國客戶，將於農曆新年假期前開始交貨H200晶片，數量達4至8萬顆，且計畫新增H200晶片產能，激勵Alphabet、博通、台積電ADR以及甲骨文等AI概念股。

國內投顧指出，兩週前，市場原本對於AI泡沫、日本央行升息等疑慮，但如今疑慮消除，且明年聯準會將持續降息，有利於股市活水，市場情緒轉為樂觀，台北股市即便外資放假去，但多頭氣勢仍相當強，大盤指數已經連續上漲6天，且於29日再次改寫盤中新高。萬寶投顧執行長王榮旭說：『(原音)年底的上漲就是在反應明年的市場，對於產業或者是經濟上的問題。目前來看，就是AI的成長趨勢沒有變，所以今天資金點火的對象都是一些AI的股票，甚至外資還在放假的情況下，成交量萎縮，資金還是點火了台積電、鴻海以及聯發科這些大型的科技股。所以今天指數的上漲，就是持續反應對於明年AI的看法樂觀。』

台股2025年封關就只剩2個交易日，多頭氣勢強勁，也帶動新台幣匯價走勢。看好聯準會明年續降息，美元指數走弱，一度失守98，從11月下旬就失守基準參考點100，新台幣兌美元29日早盤呈現升值，但幅度不大，在31.4元上下游走。