對景氣樂觀 貝森特不信2026會出現衰退

財長貝森特(Scott Bessent)23日接受國家廣播公司(NBC)「會晤新聞界」(Meet the press)節目專訪，表示對景氣樂觀，否認美國經濟有陷入衰退之虞。

貝森特說：「我對2026年的經濟非常、非常樂觀。我們已準備迎接一個非常強勁的無通膨成長經濟。」他並且表示：「我們相信健保支出會有所下降。」他指出，川普政府本周會發布相關新聞。

國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)本月稍早曾經提出警告，「我們開始看到經濟中一些部門可能陷入衰退。」貝森特在23日的專訪中對此做出回應，他表示他承認經濟有一些部門面臨壓力，例如住房。他說：「很顯然地，住房十分辛苦，對利率敏感的部門已進入衰退。」他並且表示，最近的政府停擺風波也對經濟造成壓力。

NBC本月稍早所做的一項民調顯示，有三分之二的已登記選民認為川普政府在經濟與降低生活成本方面做的不足。貝森特對此提出辯解表示，川普總統在夏季所簽署的「又大又美法」案與他的貿易和關稅政策將會在明年為美國人民帶來強勁成長的經濟。

他說：「我對2026年非常有信心，因為我們將會看到總統在和平協議、貿易協議與又大又美法案上帶來輝煌的成就。」他也強調，各個部門的立法也已開始「發揮作用」。

與此同時，哈塞特接受福斯新聞(Fox)的訪問，預測「明年絕對是突飛猛進的一年。」哈塞特表示：「明年的好消息是工廠將各就各位，大家也開始找到工作，前景一片大好。」

此外，貝森特也在華盛頓郵報23日刊出的投書中敦促共和黨應結束民主黨阻撓議事的行動。他在文中指出，共和黨應了解阻撓議事對國家有百害而無一利，因此應終結這樣的情況。」

貝森特在文中指出，在最近的政府停擺上，是民主黨無法在法庭與媒體上打擊川普總統，只有傷害到美國人民。如果參院民主黨還試圖關閉政府，參院共和黨就應立即阻止。

