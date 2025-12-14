對朋友要有義氣！ 詹惟中：不要擔心我

〔記者林南谷／台北報導〕命理師詹惟中近日以「什麼叫尖嘴猴腮？」為題在臉書發文，配上日本首相高市早苗、德國前總理梅克爾與英國前首相柴契爾照片，被解讀疑在影射高市面相刻薄遭砲轟不厚道，他雖火速刪文道歉，怒火仍持續延燒。

對於外界褒貶，詹惟中6日打破沉默表示：「今年的運氣確實是不好，助理載我2次被撞平安度過，在居家也差一點滑倒受傷；面對這次的是是非非，也是我的功課，也有同業落井下石，很棒，還說他會通靈，我看他是鬼吧！」

詹惟中最後引述有一句話叫「打斷手骨反更勇」，他表示：「我會勇敢地站起來，而且會跑得更快。」

今(14)日一早，詹惟中再度發聲，他說：「最近還是有幾埸的演講都有去完成，大家都很歡迎，針對節目通告、商品業配、演唱會邀約以及電影的宣傳還是埾持邀約我，但我告訴他們：你們做事業不容易，不要被我波及，我只會越來越強越來越好。」

詹惟中表示，他商務艙一樣坐、五星級飯店還是住、米其林照吃、跑車一樣開，「對自己好一點才是真的，對朋友更要有義氣！不要擔心我。」

