一對枕頭一份陪伴 南投家扶扶幼委員會發放物資關懷弱勢

▲一對枕頭一份陪伴，南投家扶集結地方力量送暖。(圖：南投家扶提供)

二0二六年開春，接連寒流來襲，南投家扶志工團體「扶幼委員會」發起寒冬送暖物資發放行動，自籌枕頭、乾糧等生活物資，由各區區主委親自跟著團隊一線社工深入社區，走訪扶助家庭，以實際行動關懷弱勢，傳遞社會溫暖。

扶幼委員會陳學堂主委表示，此次送暖行動不僅提供實質物資援助，更透過面對面的慰問與陪伴，讓扶助家庭感受到有人同行、不被遺忘。委員們期盼協助家庭度過因經濟壓力、就業不穩或生活環境不便所帶來的困境，減輕生活負擔，也穩定家長與孩子的身心狀態。

送暖行動中，區主委們走訪的其中一戶家庭，讓人深刻感受到扶助工作的迫切性。年僅一歲多的小婷，生母已過世，父親未能負起照顧責任，自出生起便由祖母一肩承擔照顧重任。祖母同時需照料年邁的曾祖父、中風臥床的祖父，以及仍需長期照護的孫兒，隔代教養已大不易，還要面對長照的重擔，家中三代生活起居皆仰賴她一人撐起。

原本家中僅能依靠高齡曾祖父到市場零工，勉強負擔水電等基本開銷，然而近日曾祖父不慎跌倒後，也只能留在家中休養，使家庭經濟雪上加霜。目前全家生活僅能仰賴社會福利資源挹注，勉強維持基本所需。儘管處境艱困，小婷的祖母仍展現堅韌與正向態度，期盼能將小婷及就讀國小的哥哥平安養育長大，讓家庭未來有機會逐步脫離困境。

南投家扶委員會長期關心南投縣內扶助家庭，劃分為五個主責行政區域，各區分別由南投名間區方聰懋區主委、竹山鹿谷區林怡鳳區主委、草屯中寮區洪明鑫區主委、大埔里區馬長風區主委以及大水里區陳淑惠區主委暨縣議員帶領，而各區委員成員來自士農工商各行各業，秉持「一家親」的精神投入公益，凝聚地方力量，陪伴兒少與家庭走過生活中的艱難時刻。

本次行動中，李雅婷主任亦親自陪同扶幼委員會走進扶助家庭，進行需求普查與實地探訪，深入了解家庭現況，透過家庭的反饋更實質了解目前扶助家庭的樣貌、面臨的困境與風險。其指出，扶幼工作不只是短期救助，而是透過陪伴與支持，協助家庭建立能力，重新在生活中播下希望的種子，朝向更穩定的未來前進。