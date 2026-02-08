對林宅血案要「當權者給交代」惹議 賈永婕不忍了直球對決





電影《世紀血案》改編自震驚全台的「林宅血案」，卻遭爆料在拍攝前後根本從未取得當事人林義雄先生及其家屬同意，引發外界怒火。台北101董事長賈永婕昨（7日）晚間發文表示「想知道真相」，直言這段歷史令人「人神共憤」，希望「當權者」給大眾一個交代。該言論引起網友正反議論，部分網友認為賈永婕模糊詞彙帶過真正該遭譴責的責任者，另一派網友則認為賈永婕其實非常聰明，懂得閃避與做球。

賈永婕表示自己與林宅血案發生的年代同齡，直到近日才意識到「原來我們這一代人的成長背景裡藏著這麼黑暗、這麼殘酷的歷史」，並質疑當年掌權者一手遮天、無法無天，「誰能夠告訴我們真相？『當權者』，請給大眾一個交代。」

網友震驚賈永婕無知 亦有人懷疑她的當權者論述

貼文發出後引起網友熱議，有網友震驚賈永婕竟然連林宅血案都不曉得、亦有許多網友對於賈永婕文中的「當權者」三字表達質疑。一名網友在社群平台發文寫下，賈永婕用正義包裝「譁眾取寵」，在2026年的政治語境下，「當權者」這三個字，極容易被誤導為對現任政府民進黨的喊話，卻刻意避開了真正該被點名的歷史責任者。

該名網友指出，若不願意說清楚「當年的當權者是誰」，卻選擇用模糊詞彙帶過，那就不是追求正義，而是在「各打五十大板」的鄉愿中，讓真正的歷史債主再次隱身。「真心建議賈永婕找公關團隊，因為你過去做過的好事，正在被一次次失準發言迅速抵銷，你的陰德值不是不存在，只是累積的速度，已經跟不上失言造成的後果。用正義包裝的譁眾取寵，依然是譁眾取寵。 」

有人讚「她是實力堅強隊友」 懂閃避與作球

不過，也有許多網友支持賈永婕，一名網友在社群平台發文表示，「賈永婕絕對是一位實力堅強的隊友，而且她的『敢說』並不是沒頭沒腦，她有懂閃避和做球。其實之前Alex爬101的一些媒體訪談就可以觀察出來。」

該名網友舉例指出，有人在賈永婕貼文底下留言怒批，「越講越錯，還扯『當年的』當權者，民主制度就是要『現在的』當權者能撥亂反正，除非『雙標』，利用悲情，永不解密，繼續分裂族群；之前全面執政也不修法解密，現在又一直跳針『依法行政』」對此，賈永婕回覆，「我聽不懂耶」；另一人在底下留言說，「當年當權者就是KMT啊，事實有什麼好不能打出來的」賈永婕回應，「你看你還是知道」，令該名網友讚嘆，「厲害，她自己沒有把字講出來，但是她讓別人說。」

許多網友認為，賈永婕厲害在於她其實很懂得藏一手，「如果坦蕩蕩把全部的東西說清楚，她會頓時失去中間色彩這個護盾」、「嗆她的人覺得她傻白甜，其實她是聰明到不說破。」

賈永婕今直球發文 當年的當權者請不要再掩蓋真相

對此，賈永婕稍早發文回應，表示真的很震驚這一切是發生在1980年，她一直以為林宅案是當年228白色恐怖時期，而她並不是現在才知道此事，只是現在才知道細節還有一切都發生在自己成長的年代，那個她以為法治安定的社會；至於她說的當權者到底是誰？「其實就是當權者。當年的當權者請不要再掩蓋真相，勇於面對！現在的當權者請讓真相離我們越來越近。」（責任編輯：卓琦）

