對格陵蘭出手！川普官員：幾周或幾個月內行動 格陵蘭嗆聲絕不選美國

不只伊朗，美國總統川普也即將對格陵蘭出手！川普的北極事務專員丹斯（Thomas Dans），13日接受《今日美國報》專訪時披露，政府預計「幾週或幾個月」之內對格陵蘭採取行動。面對川普步步進逼，因殖民恩怨而有心結的丹麥和格陵蘭，在與美方會面的前夕統一戰線。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）強硬表態，如果非要在美國與丹麥二選一，格陵蘭寧願留在丹麥。

丹麥首相弗雷德里克森（左）與格陵蘭總理尼爾森（右）。尼爾森在兩人13日的聯合記者會上強硬表態:「寧選丹麥不選美國」。（圖／翻攝自X平台 @Statsmin）

「幾週內」出手

川普的北極事務專員丹斯在專訪稱，川普決不會在併吞格陵蘭上退讓。他以火車作為比喻：「這是條有著許多停靠站的火車路。事情可能如同特快車般推進，跳過地方小站，直衝終點大站。這就是川普總統想要的方式──高速前進。」

自從化妝品牌「雅斯蘭黛」的榮譽董事長羅納德·蘭黛（Ronald Lauder），於2017年首度提議，就勾起川普對格陵蘭的領土野心。丹斯即是此構想的強力支持者，他自2020年就負責此議題。

不過，丹斯坦言，雖然他預期收購談判很快就會有進展，但流程的完成恐怕久於預想：「我需要獲得格陵蘭人民同意，......需要得到格陵蘭人民的信任與支持，這需要時間和美國這邊的努力。」

丹斯說出這番話的時機，正值美國副總統范斯（JD Vance）將於14日，在白宮會見丹麥與格陵蘭的資深官員。這場會面是應丹麥請求，因應川普不斷就格陵蘭放話恐嚇。原本是要與國務卿盧比歐（Marco Rubio）見面，但隨著美方對取得格陵蘭加快腳步，變成由范斯主持協商。

丹麥外長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）12日向媒體透露，范斯主動要求加入會議，而盧比歐仍將與會。雖然事態有所轉變且朝升溫發展，但范斯作為川普的親信，也被丹麥政府視為拉攏他的機會。

格陵蘭：選擇丹麥

與美方的見面倒數計時，格陵蘭也與宗主國丹麥統一戰線，力抗美國併吞的威脅。格陵蘭總理尼爾森和丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen），13日聯合召開記者會。尼爾森公開表態：「我們正面臨地緣政治危機，如果我們現在就須在美國與丹麥之間做選擇，我們選擇丹麥。」

尼爾森還三度強調格陵蘭不想被併入美國：「有一件事必須向各位說清楚。格陵蘭不想被美國擁有。格陵蘭不想被美國統治。格陵蘭不想成為美國的一部分。」

弗雷德里克森也表示，「我們最親密盟友所施加壓力，完全不可接受」，要挺身對抗並非易事。12日格陵蘭政府同樣發布聲明，直言「不論何種情況」，都不接受美國併吞。

不過，川普維持他一貫的狂傲態度。川普被記者問及尼爾森的言論，立刻大酸對方是「他不認識」的路人甲，還說他「麻煩大了」，擺明不放棄對格陵蘭的狼子野心。

丹麥：世界最幸福國家

格陵蘭在小國丹麥與大國美國二選一，卻由前者勝出，其實一點也不意外。BBC記者何銘生（Peter Harmsen）就曾寫道：「你去問格陵蘭人，想不想脫離丹麥獨立，多數人會說想，但前提是不能沒有他們的福利系統。」

丹麥堪稱「世界最幸福國家」，長年在聯合國《世界幸福報告》中排第二，僅次於同屬北歐的芬蘭。丹麥的福利系統世界頂尖，比如提供免費的醫療保健與大學教育、補貼兒童保育，生活品質高，生活成本卻又比美國低。

何銘生直言，一旦格陵蘭被美國接管，福利體系的存續將成大問題。因為美國的福利國家體系，不僅小於北約諸國，也小於西方多數國家。

