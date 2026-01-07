對格陵蘭動武或者收購？特朗普面臨抉擇

（德國之聲中文網）白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）周二（1月6日）在回答記者對格陵蘭前途的提問時表示，“總統及其團隊正在討論一系列方案，旨在實現這一重要的外交政策目標。當然，動用美國軍隊始終是三軍統帥可以采取的選項之一。”

與此同時，美國媒體援引官員的話報道，身兼國家安全顧問和國務卿兩大要職的盧比奧，在本周一（1月5日）的一次閉門簡報會上告訴國會議員，近期的言論不要被解讀為將發動軍事入侵。據《華爾街日報》報導，盧比奧說美國的目標是收購格陵蘭。《紐約時報》寫道，特朗普要求更新一份格陵蘭島收購計劃，而他第一任期時就曾提出過獲取格陵蘭這一想法。

歐洲反擊

特朗普稱，美國出於國家安全“需要”擁有格陵蘭島。威脅發出後，七位歐洲國家領導人於周二共同表達了對格陵蘭島的聲援。法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、英國和丹麥領導人發布聯合聲明，指出“格陵蘭島屬於其人民。丹麥和格陵蘭島，也只有丹麥人民和格陵蘭島人民，才能決定與丹麥和格陵蘭島相關的事宜。”

聲明強調，《聯合國憲章》規定了主權、領土完整和邊界不可侵犯，這些原則理應得到遵守。歐洲國家領導人還指出，丹麥王國（包括格陵蘭島）是北約成員國，北極安全必須與包括美國在內的北約盟國“共同實現”。

丹麥首相弗雷德裡克森(Mette Frederiksen)周一警告道，美國若攻擊另一個北約成員國，將標志著西方防務聯盟和二戰後建立的安全架構畫上了句點。

美國國會的立場分歧

美國國會參議院外交關系委員會成員、民主黨參議員沙欣（Jeanne Shaheen）和共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）表示，如果丹麥和格陵蘭島明確表示不出售該島，美國就必須履行其條約義務，尊重丹麥的主權。

不過，正如德國一台的評論指出，特朗普以及身邊同僚毫無忌憚地列出下一輪打擊的目標：哥倫比亞、墨西哥、巴拿馬、加拿大、古巴以及格陵蘭。同樣，這一次國會裡的共和黨成員也已在點頭、鼓掌、通過。

特朗普多次提及俄羅斯和中國的船只出現在格陵蘭島附近，他認為，問題不在於礦產或石油，他擔心國家安全。美國總統的這番言論是在對委內瑞拉動武之後發表的，因此，國際社會有理由擔憂：華盛頓可能以同樣的方式對待其他國家。更何況，獲取格陵蘭在技術層面上要簡單得多：派幾艘軍艦登陸，插上星條旗，宣布“現在這是我們的”即可。

氣候變暖提升了格陵蘭的地位

格陵蘭島是世界上最大的島嶼，位於北美洲和歐洲之間，但屬於北美洲，領土延伸至北極圈內，包括稀土在內的礦產資源極為豐富，而氣候變化使得北極航道逐漸凸顯其重要性。

還在第一任期時，特朗普總統於2019年首次提出吞並格陵蘭島的想法，當時人們覺得這是一個玩笑。但此後，他多次重申這一主張，甚至口口聲聲不排除使用武力將該島置於美國的控制之下。

對特朗普而言，格陵蘭最易拿下

根據1951年與丹麥簽署的一項協議，美國在格陵蘭島擁有很大的的國防特權，在首都努克以北1500公裡的皮圖菲克地區，美國設有一個軍事基地，負責導彈預警、導彈防御和太空監視任務。

德國智庫科學與政治基金會（SWP）的高級研究員鮑爾（Michael Paul）指出，格陵蘭問題早在1832年就已納入美國政府的視野，對特朗普而言，在所有的領土交易中，格陵蘭最容易實現。這便是美方最主要的動機，而安全考量則是次要因素，因為只要同格陵蘭人和丹麥人協商並得到同意，美國人很容易就能在那裡建立更多的防御基地。這根本不是問題。

在1953年之前，格陵蘭島曾長期作為丹麥的殖民地。自1979年以來，該島的自治權不斷增強，如今已基本實現自治。丹麥只負責格陵蘭島的外交和國防，作為丹麥王國的一部分，格陵蘭島也是北約成員國。不過，很大一部分格陵蘭人希望從丹麥徹底獨立出來。

作者: 德正 (綜合報道)