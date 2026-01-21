對格陵蘭動武？川普不鬆口 紐時：五角大廈未接獲規劃指令

編譯林浩博／綜合報導

美國總統川普對丹麥屬地格陵蘭抱有領土野心，並且不願鬆口會不會用武力強行侵吞。不過，《紐約時報》20日披露，五角大廈尚未收到擬定入侵計畫的指令。

美國總統川普毫不遮掩他的擴張野心。他於20日凌晨再發AI合成圖，顯示他與副總統范斯、國務卿盧比歐在格陵蘭土地插上美國國旗，還立牌稱該地自2026年為美國所有，挑釁意味濃厚。（圖／翻攝自X平台 @harryjsisson）

「到時你就知道」

川普在20日的白宮記者會上被問到，他為了取得格陵蘭願意做到哪種地步。川普未予以正面回答，反倒賣起了關子：「到時你就知道。」

此前川普曾放話，「不論你願不願意」，他都要將格陵蘭收入版圖，「如果我們無法輕鬆做到，我們會以強硬方式達成」。美國財長貝森特（Scott Bessent）也在17日的NBC晨間節目威脅，若與丹麥無法談成對格陵蘭的收購，美方可能對格陵蘭動武。

未收到規劃指令

高層不斷放話，但有匿名的美國官員告訴《紐時》，五角大廈尚未收到擬定入侵格陵蘭計畫的指令，也還沒被要求就這類行動的後果進行規劃。

軍事分析師認為，武裝佔領格陵蘭並非難事，因為這座世界最大島人口稀疏（5萬6000人生活在德州三倍大的面積），而且島嶼最北部已有一座美軍基地（二戰時期高峰可是17座基地）。

入侵格陵蘭？軍方內部傳雜音

話雖如此，多名五角大廈官員與高階指揮官都私下透露，他們不滿於川普一直將對格陵蘭動武當成選項。因為格陵蘭可是北約盟國丹麥的領土，丹麥小歸小，卻是與美軍在伊拉克、阿富汗並肩作戰的堅定夥伴。以長達20年的阿富汗戰爭來說，丹麥前前後後派出了9500名士兵，當中43人陣亡，人均死亡率為盟軍最高。除了情感上難以接受，對格陵蘭發動侵略，也等同侵略北約盟友，此舉將危及二戰之後凝聚西方的同盟。

歐洲挺丹麥軍演觸怒川普

上週，7個歐洲國家──英國、荷蘭、法國、德國、挪威、瑞典、芬蘭──派出士兵遠赴格陵蘭，參加由丹麥所舉辦的聯合軍演，展現團結態度，卻也觸怒了川普。川普於上週末放話對這8國課徵關稅，除非它們願意配合他的領土野心，才會取消。

歐洲多國部隊駐守格陵蘭，數名前任與現任美國官員發出警告，美方對北約盟友的攻擊恐摧毀這個同盟。而這在幾週以前，可是難以想像。前美國駐北約大使達爾德（Ivo Daalder）即表示：「即使只是口頭威脅要併吞格陵蘭，都對跨大西洋關係、對北約的未來造成嚴重問題。」

